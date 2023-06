Ni perdiendo todos los partidos de aquí al 2026, Fedefútbol se libra de pagarle a Suárez los $500.000

Mucho se ha especulado sobre la millonaria cláusula para terminar el contrato del seleccionador nacional Luis Fernando Suárez. Desde el pasado 16 de junio, Teletica.com dio a conocer que el monto es de $500.000 para su cuerpo técnico.



Además, tres fuentes independientes, entre sí, confirmaron a este medio que en el vínculo no se incluyó ninguna cláusula de rendimiento.



Esto es contrario a lo que sucedía con otros contratos con antiguos seleccionadores nacionales, entre ellos Jorge Luis Pinto.



Por ejemplo: Pinto tenía en su vínculo que si la Tricolor perdía tres partidos seguidos se iba de su cargo.



Además, esa cláusula permaneció incluso para negociar con otros entrenadores como el argentino Ricardo Gareca tras la salida de Pinto. Al final, Gareca no llegó a la Tricolor y se marchó a dirigir a Perú.



Medio millón de dólares



La cláusula de $500.000 para todo el cuerpo técnico, pero también es recíproca; es decir, si Suárez se va a otro equipo u otra selección debe cancelarle a la Federación el mismo monto para obtener su libertad.



Al no haber una cláusula que hable de su rendimiento al frente de la Tricolor, tampoco existe ninguna penalización, aunque Suárez pierda todos los partidos de aquí al 2026.



Rodrigo Chaves Jiménez, abogado especialista en Derecho Deportivo, de JBC Estudio Legal, explicó que este tipo de cláusulas de rendimiento "no son aceptables o legales porque eso tiene que ver con muchos factores".