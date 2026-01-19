¡Ni entre las 50 mejores del mundo! La Sele sigue en caída libre en el ranking FIFA

La Selección Nacional comienza su caída en la clasificación mundial de la FIFA.

Tras quedar fuera del Mundial, Costa Rica comienza a descender en la clasificación, pues, no pudo estar entre las 48 selecciones clasificadas.

La Tricolor comienza el año fuera de las 50 mejores selecciones del mundo y en este mes de enero ya se ubica de 52 tras perder dos casillas con respecto al mes de noviembre.

Pese a que no hay mucha actividad de selecciones en este fin y principio de año, La Sele se vio perjudicada por la realización de la Copa de África que este domingo conquistó Senegal sobre Marruecos.

Cabe resaltar que en promedio, Costa Rica suele ubicarse entre el puesto 30 y 40.

Su mejor posición la consiguió en febrero del 2015 cuando se ubicó de número 13. Mientras que lo más bajo que ha estado fue de 93 en julio de 1996.

A nivel de Concacaf, la Tricolor mantiene el quinto puesto, solo superado por Estados Unidos (15), México (16), Canadá (29) y Panamá (33).

En los primeros 10 lugares no hay mucho cambio, solo que Marruecos se mete en el octavo puesto. España sigue liderando el primer lugar, tras Argentina y Francia.



