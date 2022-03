Navas, Fuller, Campbell y Contreras en el 11 ideal de la Concacaf

La fecha 13 de la octogonal de Concacaf dejó a tres cuatro entre el once ideal de la fecha. Se trata de Keylor Navas, Keysher Fuller, Joel Campbell y Anthony Contreras.



Estos jugadores fueron claves en el triunfo de la Tricolor ante el Salvador por marcador de 1-2.

Navas tuvo varias intervenciones claves, mientras que Fuller asistió en el gol de Campbell.

Contreras fue el mejor jugador del partido. Marcó un golazo de chilena, ayudó a mover el balón al bajar a recibir en media cancha y puso su grano de arena en defensa.

El grupo de once lo completan dos mexicanos, tres estadounidenses y dos canadienses.

Our region's finest ✨ Here are the Best XI players of #CWCQ Matchday 13.

-

Lo mejor de la región ✨ Presentamos los mejores once jugadores de la Jornada 13 de #CWCQ. pic.twitter.com/udFo47YrGt