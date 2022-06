Navas critica a los que afirman que en La Sele hay "Keylor dependencia"

7 de junio de 2022, 9:33 AM

Las declaraciones del entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, sobre que Costa Rica está en el repechaje gracias a Keylor Navas, no pasaron desapercibidas e incluso recibió una respuesta directa del propio portero del PSG.

A su arribo a Doha, Catar para incorporarse a los trabajos de la Selección Nacional, Navas aseguró que el equipo no depende solo de él.

“Yo no he hecho ningún gol en la eliminatoria y sin goles no se ganan partidos, entonces todos aquí somos importantes, así que sería muy feo decir que una selección es solo un jugador”