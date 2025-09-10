Muchos millones en juego: Fútbol de Costa Rica a las puertas de quedarse con las manos vacías

Lo de la Selección Nacional es algo más que fútbol, también hay muchos millones en juego para el fútbol de Costa Rica.

Por ejemplo, si nos vamos directamente al premio del Mundial es un botín muy jugoso que va directo a Unafut, Liga de Ascenso, Liga de Fútbol Aficionado, fútbol femenino, fútbol sala y fútbol sala.

El 15 de julio del 2022, la Federación brindó un comunicado de prensa en el que desgranó cómo se utilizaría ese dinero:

* Unafut: $3.243.570



* Liasce: $932.000



* Linafa: $466.290



* Uniffut: $202.650



* Lifutsal: $202.650



* Lifupla: $202.650



Eso suma: $5.250.000.



Además, tras una asamblea, en ese entonces, se aprobó que la Federación se dejara $1.500.000 para temas de infraestructura y desarrollo del fútbol.



También hay que detallar que se ese dinero salen premios para jugadores y cuerpo técnico, así como un monto para preparación previa al torneo aunque en ese comunicado no se detalló.

Para el Mundial de 2026, la FIFA ha asignado un fondo total de $896 millones de dólares en premios económicos, lo que representa más del doble de los $440 millones distribuidos en Qatar 2022.

Eso sí, las cifras exactas aún no han salido no han sido oficiales por FIFA, se espera una cifra récord.

Así fueron los premios para Qatar 2022:

Campeón: $42 millones



Subcampeón: $30 millones



Tercer lugar: $27 millones



Cuarto lugar: $25 millones



Cuartos de final: $17 millones



Octavos de final: $13 millones



Fase de grupos: $9 millones

Demasiados millones en juego

Tras los primeros dos partidos de la fase final rumbo al Mundial, Costa Rica dejó escapar dos victorias que tenía en el bolsillo.

El equipo dirigido por Miguel "El Piojo" Herrera dejó escapar un 0-1 en Managua, Nicaragua, y también un 2-0 frente a Haití en el Estadio Nacional. Los juegos terminaron 1-1 y 33, respectivamente.

La Tricolor es tercera de grupo, por lo que está fuera hasta del repechaje. La Sele está por abajo de Honduras y Haití, solo supera a Nicaragua.