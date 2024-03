¡Mucho dinero! El millonario premio que ganó La Sele por clasificar a Copa América

"Eso es lo que tengo informado , que es ese monto más gastos cubiertos por Conmebol, entrar en números no es lo correcto", aseguró. Eso sí, esta cifra no entró en el presupuesto de la Federación debido a que se tenía que disputar el boleto, aunque al final sí se logró la clasificación.

"No está presupuestado lo que no tenés en el bolsillo, en el pasado hasta irresponsable, proyectando ingresos que no se tenían. Esta vez hicimos un presupuesto real con lo que contábamos. En el pasado no era así", respondió Maroto, en la previa del encuentro ante Honduras cuando se le consultó por el monto de los $2 millones.