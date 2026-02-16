Moreno o Kluivert: Así es el estilo de los dos candidatos al banquillo de La Sele

Dos fuertes nombres aparecen como los principales candidatos para dirigir a la Selección Nacional.

Se trata del español Robert Moreno, extécnico de España y exmano derecha del técnico Luis Enrique tanto en La Roja como en el Barcelona.

El otro es el histórico exgoleador del Barça, Patrick Kluivert, más conocido por su carrera como jugador que como estratega, pues apenas suma experiencias en Curazao e Indonesia, eso sí, ha explotado mucho la formación de futbolistas con puestos de desarrollo en el Barcelona y el Ajax de Países Bajos.

Ambos cuentan con un estilo propio y según diversas publicaciones internacionales, se puede realizar un perfil de su trabajo e idea de juego.

Robert Moreno.

El español de 49 años, más allá de sus polémicas con discusiones con su exmano derecha Luis Enrique y un supuesto exceso por el uso de Chat GPT, es a menudo descrito en la prensa como un técnico serio, estructurado y meticuloso con el balón y sin balón.

Es un técnico con una visión analítica, metódica y orientada al control del juego, muy influenciado por su formación como asistente de Luis Enrique y por su experiencia en clubes como Barcelona y la selección española, donde priorizó el control de la posesión y el orden táctico.

Sus características principales radican en:

1. Control de la posesión y juego posicional.

Suele estructurar a sus equipos para que mantengan la posesión, con énfasis en pases cortos, combinaciones en espacios reducidos y dominio del centro del campo, destaca un artículo del sitio Spain Living.

2. Fuerte medio campo y posesión.

Sus equipos tienden a enfatizar la organización del mediocampo y el control del ritmo del partido, situando varios centrocampistas técnicos que faciliten superioridad en la circulación del balón y reduzcan las transiciones del rival. Su posesión en muchos partidos llegó a superar o rondar el 60%.

3. Estilo defensivo.

Es fiel amante de los estilos 4-3-3 o 4-2-3-1, pero el sitio Soy Fútbol destaca que mantiene la idea de ajustar sistemas a los jugadores disponibles, y no de imponer una idea rígida.

4. Presión alta en defensa.

Si bien la posesión es una base, en varios análisis Moreno ha mostrado voluntad por intensificar la presión y verticalizar el juego. Según Mundo Deportivo, es amante de la presión alta con recuperación agresiva del balón.

5. Gestión del grupo y análisis moderno.

Según su propio sitio web (robert-moreno.com), cuenta con herramientas modernas de análisis (big data, scouting, videoanálisis) y da importancia a la gestión humana dentro del vestuario. Eso sí, destaca su polémica salida del Sochi FC donde se dice abuso de la AI, aunque el estratega lo desmintió categóricamente.

​Patrick Kluivert.

Si bien es cierto, su carrera como técnico es muy nueva, cuenta con un fuerte desarrollo del talento joven. Además, ayudó a mejorar el proceso de la hoy mundialista Curazao e Indonesia.

De 49 años, mantiene en su perfil como técnico una predilección por el ataque agresivo, el dominio de la pelota y fluidez ofensiva, claramente influenciado por la tradición holandesa del “fútbol total”

Principales características:

1. Enfoque ofensivo y creatividad.

Según el medio Jakarta Globe de Indonesia, el estilo del neerlandés de se basa en juego ofensivo, creatividad y control del balón, buscando que su equipo domine la posesión y genere volumen de juego adelante.

2. Influencia del “fútbol total”.

El mismo medio destaca que, aunque tiene experiencia en sistemas variados, suele mencionar el “fútbol total” — una estrategia histórica neerlandesa donde los jugadores intercambian posiciones y mantienen fluidez, con fuerte implicación tanto en ataque como en defensa.

3. Preferencia por formaciones que favorezcan el ataque.

El medio de Indonesia, archysport.com, cita que Kluivert prefiere sistemas como el 4-3-3, que permiten amplitud ofensiva, dominio del medio y opciones claras para crear ventajas en campo contrario.

4. Estratega defensiva.

Ha subrayado que no solo la formación define el estilo, sino la adaptabilidad durante el juego, su estrategia defensiva suele ser la presión más ligada al ataque fluido.

Ambos son los principales candidatos para asumir el banquillo de la Tricolor, pese a que también aparece el nombre del tico Alexandre Guimaraes, aunque en los últimos días sus opciones se han visto mermadas, según fuentes cercanas.

Se espera que una comitiva del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, encabezada por Osael Maroto, viaje en los próximos días a Barcelona, donde residen ambos técnicos, para reunirse con ellos.



