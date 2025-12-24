Montaña rusa: ránking de la FIFA refleja inconsistencias de La Sele

Repasar el histórico del ránking de la FIFA es revivir la turbulencia que ha vivido la Selección Nacional de Costa Rica en los últimos años.

Así como llegan y se van los técnicos, así como los procesos quedan tirados a medio camino, el seleccionado patrio sube y baja en el escalafón de las selecciones del mundo.

Si bien se está lejos de cuando el combinado se colocó en la casilla 93 —su peor ubicación en la historia—, también se está lejos del puesto 13. Lo primero ocurrió en julio de 1996 y lo segundo en marzo de 2015.

El Mundial de Catar 2022 sirve de parteaguas para entender lo que sucede con el combinado patrio. La cita fue en diciembre de 2022: se llegó por repechaje y nos trajimos una goleada de escándalo a manos de España, un triunfo sin brillo ante Japón y un espejismo en la derrota frente a Alemania.

En aquel mes, la Tricolor estaba en el puesto 32 y se vino una caída constante, finalizando con la posición 54 en febrero de 2024.

En los meses siguientes se subió al lugar 49, para regresar al 54 en noviembre y diciembre de ese año y en abril de 2025. La Copa Oro fue un espejismo: se llegó a segunda ronda sufriendo, y el equipo se colocó en la casilla 40 en julio.

Parecía que Miguel Herrera había estabilizado el equipo y que la eliminatoria hacia la Copa del Mundo 2026 era un trámite, ya que no están México, Estados Unidos ni Canadá.

En diciembre de 2025, La Sele está sin Mundial, sin técnico y sin director de selecciones nacionales, y de vuelta en el puesto 49.