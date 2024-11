Momento determinante para el futuro de Claudio Vivas en La Sele

A Claudio Vivas se le vence el contrato en diciembre con la Federación Costarricense de Fútbol. El vínculo actual es como director deportivo, tiene a su recargo ser el técnico interino de la Selección Mayor.

Desde la salida de Gustavo Alfaro a Paraguay, Vivas quedó como estratega interino y ya se acaba el tiempo para ver qué pasará con sus servicios.

Justamente, eso acabará tras la serie frente a Panamá por Liga de Naciones. El juego de ida es este jueves a las 8 p. m. en el Estadio Nacional, la vuelta se disputará el lunes a la misma hora en Panamá.

El Final Four y la Copa Oro son el otro año, en el 2026 está la Copa del Mundo y ya el tiempo comienza acabarse para un proceso de verdad y serio, por lo que el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol debe tomar decisiones y sí... hay opiniones encontradas.

Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés y federativo, analizó la gestión de Vivas: "Decirlo abiertamente, (en estos partidos ante Panamá) se juega el puesto, creo que si fracasa, no sé... no encontraría el motivo para que él continúe, en lo personal. Y si gana, lo valoraría, hay que ver lo que pasó atrás, entonces es todo un tema para finales de noviembre y diciembre, que es escoger el entrenador o darle la confianza", dijo Vargas a Teletica Deportes Radio. Y agregó: "Es un buen profesional, creo que he visto y creo que los dos años que tiene en la Federación y no me ha convencido su trabajo".

Por su parte, Sergio Hidalgo, vicepresidente de la Federación, explicó que se pondrá negociar con Vivas hasta diciembre.

"Lo más importante es ratificar que don Claudio está interinamente, él tiene un contrato hasta diciembre como director deportivo, hasta ahí podríamos sentarnos a negociar, lo estamos respaldando y vamos sobre ese acuerdo que se tomó en el Comité Ejecutivo", respondió Hidalgo, en una entrevista en Teletica Deportes Radio.

¿Y Vivas?

El timonel interino de la Mayor lo ha externado ya en reiteradas ocasiones: quiere mantenerse en el puesto.

"Yo la verdad quería ganar porque hacemos un gran esfuerzo, estamos felices de vivir en este país, de poder tener esta posibilidad que nos da la Federación. Lo que pase a partir de mañana no depende de mí, dependerá de lo que sea mejor para el fútbol costarricense. Tengo la ilusión de poder continuar, pero no es el momento preciso para poder afirmarlo, esto hay que hablarlo. No soy yo quien tiene que definir esa situación", detalló Vivas tras su último partido con La Sele.