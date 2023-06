Millonaria cláusula de Suárez genera críticas: "Dejan indefensa a la Federación"

Además, el vínculo con el seleccionador no tiene ninguna cláusula que hable de cesarlo por un monto menor si su rendimiento no es el indicado , como sí lo han tenido anteriores entrenadores, según contó Noel Ibo Campos, quien era vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

"Es muy elevada, recordemos que los contratos con los entrenadores tienen cláusulas de confidencialidad, a mí no me consta los contratos anteriores, yo no los vi, no los tuve, nunca los vi, normalmente eso lo hace el presidente y la parte legal, pero entre las cláusulas siempre se hizo saber o creer que ante la perdida de tres partidos consecutivos era una cláusula de recesión que protegía a la Federación".