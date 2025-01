Miguel Herrera: “Yo quiero estar de lleno en Costa Rica, vivir aquí el día a día”

El nuevo entrenador de la Selección Nacional, Miguel Herrera, habló amplio con Teletica Deportes Radio, donde dio su punto de vista del fútbol tico, lo que quiere para la Tricolor y su compromiso con estar metido de lleno en el país.

Don Miguel, después de la conferencia de prensa que fue el viernes anterior y que fue amplia, la verdad nos gustó muchísimo la parte suya del compromiso que usted expresó, de que usted viene acá, va a vivir acá, va a estar acá, se va a meter de cabeza acá, porque, aunque las comparaciones son odiosas, aquí sus antecesores, Vivas, Matosas, Suárez, Alfaro, prácticamente tomaron el país de escala, ¿verdad?

Sí, yo respeto la decisión de cada técnico, cada uno tenemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de manejarnos, me parece que lo más importante a veces es el resultado y lo que trabajas dentro de la cancha, pero si llegas a un proyecto me parece que tienes que meterte con el proyecto, en mi caso, hablo por mí, los demás reitero, respeto sus decisiones y no me voy a meter en eso, las decisiones que ellos tomaron, ya la tomaron, ya lo hicieron.Yo en mi caso he sido muy crítico en mi país de criticar los técnicos que vienen exactamente a estar y no estar y la verdad es que hoy en día yo no quiero hacer eso, yo quiero estar metido aquí, estar de lleno en Costa Rica, vivir aquí el día a día, reitero, el trabajo del seleccionador, porque a veces de repente decimos entrenador, entrenador es el día a día y nosotros no tenemos un día a día hasta que hay un torneo, entonces el del seleccionador es estar metido en las jornadas del fútbol, metido en los jugadores. Hoy mi regreso a México va a ser para ir a buscar un poquito más de cosas que tenía que traer, realmente hacer prácticamente ya la mudanza completa a fin de mes después del partido contra Estados Unidos y ya estar aquí de lleno, todos los días.

Antes del nombramiento de Luis Fernando Suárez y antes del nombramiento de Gustavo Alfaro, el nombre de Miguel Herrera estuvo ahí en la órbita. ¿Qué es lo que le atrae del fútbol de Costa Rica para haber tomado esta decisión de venir al fútbol de nuestro país y para haber estado en esa órbita anteriormente también ahí?

Bueno, primero como tú lo dices, un honor poder estar en la órbita de una selección, para mí siempre lo he dicho, importantísima de nuestra área, yo siento que con México son los dos equipos más importantes por tradición y por historia, después se ha sumado Estados Unidos, que ha crecido enormemente en estos últimos años y hoy Canadá, pero la mesa se compartía con todos, el pelear una disputa deportiva, un clásico se podría decir, era México-Costa Rica. Estar en esta convocatoria, en la mesa rondando mi nombre ahí, me llena de orgullo, me llena de satisfacción saber que está uno haciendo bien las cosas y hoy que se dé esa posibilidad, bueno con mucho más razón el compromiso.

¿Qué ha cambiado de Miguel Herrera de hace 11 años, bueno 12 años en realidad, cuando toma la selección de México, después del exitoso paso por América a lo que hoy está viviendo? ¿Cuánto ha evolucionado Miguel Herrera?

Pues mira, yo creo que vas encauzando tu forma de ser, tu forma arrebatada de ser, tuve un incidente que me marcó y que ha sido uno solo y que por eso he vivido marcado y digo bueno, me equivoqué y la apague, la apague porque quedé fuera de la selección, me pareció un incidente que me ayudó muchísimo a crecer en esa parte, me ha hecho cada día mejor persona, reitero, fue un incidente extra fútbol, las circunstancias que ha rodeado esas circunstancias y que me han marcado, que afortunadamente digo, pueden hablar con cualquier periodista de México, con todos tengo una muy buena relación, hoy en día entiendo la situación en la que vivo, sé dónde estoy sentado, sé lo que tengo que representar y sé la imagen que tengo que transmitir, entonces me ayudó muchísimo a crecer, hoy todas mis ganas, mi énfasis, mi coraje, mi determinación la pongo en el trabajo de la cancha, ahí es donde quiero que el muchacho vea y los muchachos vean o se refleje lo que uno es, que el equipo refleje lo que uno es, pero con la conciencia de por supuesto lo que representamos.

¿Qué veremos de Costa Rica, qué filosofía veremos del fútbol nacional porque lamentablemente, no sé si ha tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico de la Selección y de la realidad de los últimos años?

Bueno, mi idea es tener un equipo, obviamente este cambio generacional que ha hecho Alfaro, que ha sido muy bueno y que ya se empezó y que no hay que dar vuelta atrás ni nada porque hay una cama de jóvenes muy interesantes, muy buenos, generan un equipo dinámico, pueden generar un equipo que apriete en todos los sectores de la cancha, que tenga entrega, que tenga determinación y lo que estoy viendo y lo que me ha empapado en los últimos días de los jugadores, hay muy buenos jugadores, hay jugadores con muy buena determinación, con técnica, con destreza en la habilidad del balón, entonces hay que trabajar para hacer un equipo ofensivo, que ofenda, que apriete, que muerde en todos los sectores de la cancha. Buscamos en un equipo, equilibrio que sepa defender bien, pero que ataque muy bien y que ataque rápido, que sea vertical, que no le estemos dando vuelta a la pelota mucho tiempo, si robamos la pelota no tenemos espacio, hay que atacar los espacios, si no tenemos espacio, bueno generaremos ese espacio con la mantención de la pelota y por supuesto tratar de llegar lo más pronto posible al arco rival.

¿Comprendo que va llegando al país, pero tiene ya acceso a informes, si es que le dejaron de los procesos anteriores, del diagnóstico de jugadores, del seguimiento de futbolistas en la Selección Nacional?

Hoy es el día que vamos a estar metidos de lleno a ver todo eso, si hay algún informe, si hay algunas circunstancias, pero tampoco es que lo voy a pedir, si no lo hubo, bueno ya se fueron los técnicos, por eso es que me quiero acercar a los clubes, me quiero acercar a todos los que pudieron haber manejado estos muchachos antes y poder trabajar con ellos para que nos empapen, pero tengo un gran aliado, un gran apoyo en Paulo, en Ricardo González, que son gente de aquí, que son gente local, que nos hemos metido de lleno a ver que nos ayuden en el proceso de empaparnos lo más rápido posible con el jugador, ahorita estamos ahí trabajando con Paulo un poquito desde la mañana en esto, en estar lo más rápido posible, en entender la idea de cada jugador en esta lista que ha armado él.

Le entiendo que este partido contra Estados Unidos es una observación suya, porque ya todo está planteado por Paulo, ¿entonces que la verdadera cara de la Selección de Miguel Herrera la veremos posiblemente en marzo contra Belice?

Pues mira, voy a tratar de trabajar en estos tres días que tengamos previo al partido, con tratar de implantar ya un poquito de idea, el balón parado, cosas que son importantes en un partido así y empezar a tratar de dar lo que uno quiere ver dentro de la cancha, pero si hay que decirlo, el llamado prácticamente ha sido el que Wanchope ha hecho, estamos muy contentos con el trabajo de Paulo, que me parece un tipo extraordinario, que hay que aprovecharlo al máximo, porque además de que conoce muy bien el equipo internacional, entonces para nosotros va a ser muy importante estar sumando este tipo de auxiliares dentro del cuerpo técnico.

¿Le escuché en su conferencia de prensa la frase de que usted tiene 40 años de casado, que ya no se casa con nadie?

37, realmente 37, 40 años con mi esposa. No, no, no, no, la verdad es que mi compromiso es con todos, reitero, quiero estar bien con todos, pero a la vez generar ese buen ambiente que sea competitivo por dentro.

Si hay dos mejores amigos y juegan en la misma posición, pues tendrán que matarse por jugar y al final de cuentas la decisión va a ser mía, con mi cuerpo técnico, de quiénes son los que saltan a la cancha, pero quiero que los que están atrás o los que no iniciaron estén igual de prendidos que los que van a iniciar, para que cuando les toque, pues muestren que por qué todos buscamos que al final de cuentas los 11 que nos representan dentro de la cancha sean representativos de todos.

¿Qué significa para Miguel Herrera un cambio generacional? Porque aquí tal vez en algún momento se entendió que simplemente era suprimir a cualquier jugador por encima de 32 años, o sea, no más. Entonces, ¿qué significa un cambio generacional para Miguel Herrera?

Primero aclarar eso de jugadores de 32, 33 años. Hay que aclarar que el fútbol, así como la vida ha ido evolucionando, antes la edad de mortalidad, por ahí eran los, decían un tipo de 50, 60 años, era un tipo grande, decíamos viejo, ¿no? Hoy en día se murieron a los 70, 60 años, entre 60 y 70 años, hoy la gente dura 80, entre 80 y 90, o sea, ha crecido. El futbolista lo mismo, antes a los 30, 32 años ya eras un viejo, ya. Hoy hay futbolistas de 40 años jugando, de 38 años jugando a un gran nivel, vemos a Cristiano, está cerca de cumplir 40 y sigue haciendo goles, sigue siendo un tipo atlético.

Entonces, tenemos que empezar a decir que los jugadores que antes pensábamos que de 28 a 32 años estaban plenos para jugar un Mundial, y ya con la experiencia y todo, y que después de ese mundial se iban a ir, hoy los jugadores de 28, 30 años están plenos, físicamente están plenos. Entonces, el cambio generacional es terminar con una relación de generación que hicieron historia, como los que han pasado acá en Costa Rica, y que ya no van a poder continuar dentro de Selección.

Yo le pregunto por esquema de juego. Miguel Herrera juega con cuatro en el fondo, con cinco en el fondo. ¿Va a depender de rival? ¿Va a depender también de un resultado? ¿Cómo lo va planteando en selección?

Todo eso, exactamente. Afortunadamente, conozco todas las formas que en el fútbol de repente se han puesto. No se ha inventado nada. Alguien lo inventó y lo hemos ido copiando en diferentes generaciones.

Jugar con cinco atrás, con cuatro atrás, jugar con tres atrás y dos carreros muy ofensivos. Cuando tienes que ir a buscar el resultado, 5-3-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. La forma que haya no es que yo la sepa.

Lo importante es que la sepan los muchachos y que se trabajen en cancha. Las formas que tengamos, los sistemas que pongamos dentro de la cancha, ya sea 5-4-3 en medio, 4-4 en medio o 2-3 adelante o 2-9, todos lo van a trabajar para que el día que lo hagamos y lo pongamos en plan en la cancha, lo sepan y sepan para dónde hacerse.

¿Cómo ve la realidad del futbolista costarricense en el plano internacional y también qué se le pide al futbolista? ¿Qué quiere usted ver del futbolista dentro de la selección?

Bueno, primero que nada, hoy esta selección tiene entre un 80 y un 90% de jugadores fuera. Entre el MLS y Europa, los jugadores están funcionando afuera y están haciendo bien las cosas. Han tenido esa fortuna de salir y participar. Hay 2-3 jugadores que les ha costado un poquito empezar a tomar minutos, pero son jugadores importantes, por algo se los llevan.

Ningún equipo fuera de tu país te lleva a buscarte como extranjero si no eres buen jugador. Entonces, los que están afuera son buenos jugadores que representan un por qué están allá. Entonces, por supuesto, le pediría al jugador lo que es disciplinado, lo que está representando. No es un equipo, es una selección, es un país. Está representando a su país y quiero que se vean como jugadores completamente disciplinados dentro de la cancha, dentro y fuera de la cancha, concentrados y, por supuesto, con el hambre y la determinación de demostrar que queremos que triunfe su país.

Sucede en México, sucede en España, sucede en Argentina y en Inglaterra, en todas las partes del mundo. Cuando hay una convocatoria no hay gusto de todos, ¿pero prioriza Miguel Herrera, momento futbolístico por encima del nombre del jugador, por encima de la historia del jugador, por encima del proces?

Prima el momento futbolístico. 100%, reitero, la selección no tienes tiempo de trabajar. Le voy a trabajar una semana, le voy a dar ritmo en una semana de entrenamientos. Tenemos por ahí en la fecha FIFA dos partidos y en dos partidos tenemos que trabajar, hacer cinco entrenamientos para preparar uno y dos partidos, no nomás es uno.

Entonces preparamos el primero con la idea y al día siguiente, en la noche, estamos preparando el siguiente, ya estamos pensando en lo que sigue. Entonces no tienes tanto tiempo. Entonces hay que priorizar el momento que atraviesa el muchacho sin dejar de lado, por supuesto, lo que significa la representación, su historia, su ser figura.