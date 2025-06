Miguel Herrera sobre salida de jugadores en Las Vegas: "No están haciendo más que divertirse"

El seleccionador nacional, Miguel "El Piojo" Herrera, conversó en exclusiva con Teletica Deportes, luego de que algunos seleccionados nacionales aprovecharan un tiempo libre de la concentración para disfrutar de Las Vegas.

"No están haciendo desmanes, no están haciendo más que divertirse como jóvenes que son, estaba calculado, yo di el horario, les di cuatro horas libres, llegamos 11:30 p. m. al hotel, les dije tienen 4 horas libres, les dije que no iba a estar esperándolos en la puerta, llegaron todos a tiempo, se fueron a divertir y regresaron", comentó Herrera.