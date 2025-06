Miguel Herrera: "Sería un sueño llegar a la final con estos muchachos"

El seleccionador nacional, Miguel El Piojo Herrera, analizó el juego de este domingo a las 5 p. m. ante Estados Unidos, por los cuartos de final de la Copa Oro.

Herrera atendió a la prensa este sábado y estas fueron sus declaraciones.

Bajas de La Sele: Ha sido difícil enfrentar estas circunstancias, pero por eso la convocatoria tiene 26 jugadores, tenemos 21. El grupo está fuerte, sólido y estamos trabajando en el sistema.

Postura ante EE.UU.: En el grupo estamos vibrando con el deseo de enfrentar el partido, buscarlo y avanzar a la siguiente ronda.

Alineación titular: No la voy a decir, siempre estos jóvenes me hacen demostrar que están listos para tomar este cambio. Es el momento de ellos para decir que están listos. Será un partido muy importante.

Final contra México: Sería un sueño llegar a la final con estos muchachos, sea con México o con el que sea si estamos nosotros sería magnífico.



Cuartos de final: Ha sido un torneo muy bueno, cada partido es una historia nueva, estos chamacos han levantado la mano. El 2014 es un techo muy bueno para que ellos digan que se pueden hacer cosas diferentes. Hay que tratar de cambiar la historia, sabemos que va a ser un partido diferente.

Organización Copa Oro: La organización me parece buena. También hay que entender que la organización que los equipos que más taquilla tengan la posición. Cuando llegamos la cancha no estaba tan buena pero en seguida nos dieron canchas que estaban espectaculares. Me parece que hoy está bien organizado, nos tratan muy bien. Que se puede mejorar, pues se está a gran altura. Los estadios son de primer mundo, no hay queja.

VAR: Es una buena herramienta, no cambió tanto el gol o no gol porque era para definir el primer lugar. Es bueno que se use, es una herramienta que nos sirve a todos y a los árbitros también.

Amistoso en el que debutó ante EE.UU.: El primer partido era llegar y conocer a los muchachos, la directiva me dijo que me quedara en el palco y yo dije que si venía era a trabajar. Había mucho jugador local, pero tampoco los conocía. Me apoyé en Paulo Wanchope y asumí la responsabilidad de este partido.

Espacio para una sorpresa: Estamos conscientes de las bajas, pero las reglas están establecidas. Se nos fueron 5, 3 por lesión y 2 por suspensión. El equipo de enfrente es un buen conjunto.