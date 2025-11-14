Miguel Herrera se molestó ante las consultas sobre si debería seguir en La Sele

A Miguel Herrera se le acabó su tiempo en la Selección Nacional y prueba de ello fue la conferencia de prensa tras la derrota 0-1 ante Haití.

Al Piojo se le consultó una y otra vez si debería seguir al frente de la Tricolor y su molestia quedó en evidencia al discutir con los colegas y enfrascarse en una serie de excusas que no vienen al caso.

La relación con la prensa y la afición ya está más que acabada.

“Hay que ir al último partido, no tuvimos la claridad para concretar y hay que ir por el último partido”, comenzó diciendo con algo de tranquilidad.

Luego explicó que tuvieron más chances que los haitianos para clasificar.

“El trabajo en la cancha se hace, si no hubiéramos tenido chances de gol, lo entendería, pero el segundo tiempo los tuvimos encima, decir que las cosas no funcionaron cuando los tuvimos encima”, mencionó muy breve y con mucha molestia encima.

Ya con la cólera encima, se le consultó si debería seguir con su puesto y ahí estalló:

“Ahí está el presidente, pregúntale a él, asumo mi responsabilidad, ya lo dije la vez pasada.

“O sea, si no hay Mundial, hay que pensar en lo que sigue. Es muy fácil decir que te vayas y ya, no me fui cuando tuve la oportunidad por estar comprometido con este proyecto”, explicó.

Luego insistió en defender que la derrota llegó por la falta de contundencia de sus futbolistas.

“Se te hacen pocas opciones, seis oportunidades… es por la contundencia, no tuvimos contundencia, los muchachos hicieron un esfuerzo y se mataron, que les voy a reprochar, yo no rehuso mi forma de jugar, no la voy a cambiar. Asumo mi responsabilidad”, afirmó.

¿Pero le pesó la inexperiencia en eliminatoria? “Puede ser”, respondió con molestia.

Finalmente, reclamó a la prensa por asegurar que se tocó fondo en la eliminatoria.

“Tampoco. Está bien, estamos en un fracaso que no estamos consiguiendo el objetivo, hay que ganar, ya no depende de nosotros y la eliminatoria y repechaje también está ahí, pero tampoco digan que estamos al fondo, solo se pierde un partido, no está funcionando, soy el primero en aceptarlo, yo soy el responsable de esto, hoy no funcionó, tampoco no voy a decir otra cosa que vea dentro de la cancha.

“Me gustaría que vieran lo que trabajo todo el tiempo. Yo no vine a hacerme el guey aquí, pueden salir o no”, concluyó.



