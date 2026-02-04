Miguel Herrera se encuentra en el país: ¿A qué llegó a la Fedefútbol?

El extécnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, se encuentra en nuestro país y se dejó ver en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol.

Tras consulta de Teletica.com, la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que efectivamente el Piojo ingresó al país el pasado 29 de enero.

Incluso, entre sus movimientos se puede observar que el técnico azteca, y quien fracasó en su intento de clasificar a La Sele al Mundial 2026, estuvo del 14 al 27 de enero del 2026 en nuestro país.

En imágenes publicadas por el canal Tigo Sports, se puede observar al mexicano bajarse de un microbús en el Proyecto Gol en San Rafael de Alajuela.

👋🏻 Miguel Herrera llegó a despedirse a la Fedefutbol. pic.twitter.com/kEjAaLtMtp — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 4, 2026

Incluso, el propio Herrera admitió que a principios de este 2026 tendría que volver a Costa Rica a despedirse.

“Voy a regresar a Costa Rica a finiquitar unas cosas y sigo yendo y viendo a la gente a la cara porque yo fui a trabajar. El trabajo a veces se da y a veces no. No se nos dio la posibilidad de conseguir el logro que buscábamos todos, pero dejé muy buena relación, dejé muy buenos amigos en Costa Rica y ahora que regrese iré a visitarlos a todos y regresarme ya para México para esperar propuestas acá”, explicó en entrevista con el periodista mexicano Alex Blanco como parte del podcast, Alexpuesto.

Ahora el azteca regresará pronto a México para comenzar a valorar opciones para, ya sea regresar al banquillo o bien, analizar otras ofertas como panelista en alguna televisora, otra de sus facetas profesionales.

​