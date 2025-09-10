Miguel Herrera saldrá del país para atender un compromiso familiar

El seleccionador nacional, Miguel El Piojo Herrera, saldrá del país para atender un asunto familiar.

Así lo comunicó la tarde de este miércoles, la Federación Costarricense de Fútbol.

"Por este medio les informamos que el profesor Miguel Herrera, con la autorización previamente otorgada por la FCRF, saldrá del país mañana para atender un compromiso familiar", informó el departamento de prensa de la Federación.

Sobre su vuelta al territorio nacional, la Federación detalló que "está programado para el próximo fin de semana".

El Piojo vive un momento complejo en el banquillo de la Tricolor luego de un inicio de fase final de eliminatoria muy atropellado con empates ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3).