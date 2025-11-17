Miguel Herrera reconoce que hay “varias dudas” para el partido ante Honduras

El técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, habló en la antesala del crucial partido ante Honduras, donde detalló las bajas sensibles y las dudas que enfrenta su plantel debido a diversos golpes y molestias físicas.

Aparte de las dos ausencias confirmadas, que son la de Alonso Martínez, y la de Carlos Mora, también reconoció que hay varios jugadores golpeados, aunque destacó la disposición del grupo por querer estar en un momento tan determinante.

“Hay varios con golpes, pero todos quieren estar”, mencionó, sin revelar nombres específicos.

En cuanto al rendimiento reciente del equipo, Herrera evitó entrar en autocrítica profunda, pero aceptó que el momento es “fuerte y difícil”.

“No esperábamos estar en esto. Es parte del juego, tenemos que trabajar. Hay que jugar el partido de mañana y ver qué nos alcanzó”, puntualizó.

Con bajas, dudas y un ambiente tenso por los resultados, La Sele se prepara para jugarse su último chance de clasificar, aunque para ello necesite de prácticamente un milagro.







