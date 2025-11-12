Miguel Herrera: "¿Quién nos va a llevar al Mundial?, ellos (los jugadores)"

El seleccionador nacional, Miguel Herrera, analizó el crucial partido de este jueves a las 8 p. m. ante Haití en Curazao.

Herrera atendió a los medios de comunicación este miércoles en el Proyecto Gol y estas fueron sus declaraciones:

Dudas para el partido: Obviamente llegó Manfred, desafortudamente, su vuelo es muy largo, Carlos Mora llegó el lunes muy noche, Zamora perdió su conexión. Estoy contento e ilusionado porque los veo comprometidos y muy consciente de lo que nos jugamos. El margen de error se acabó, hay ilusión y veo el compromiso.

Falta de definición y gol: Hemos trabajado muy bien, cubrimos todas las partes que nos tocaba cubrir para estar tranquilos. Preparamos el partido con todos los frentes. Trabajamos todo lo que conlleva preparar un partido de esta índole.

Estudio de Haití: Observamos el partido que hicimos contra ellos y otros compromisos de ellos contra Nicaragua y Honduras. Más allá de su rapidez, nosotros tuvimos desatenciones. Fuimos infinitamente superiores, nos duele no haber sacado el triunfo aquí contra ellos. Estamos preparados y no nos vamos a descuidar nosotros. Lo vuelve peligroso, si va al Mundial es fiesta nacional y si no pasa, no pasa nada.

Qué le dice a quienes no creen en usted: Lo importante es que vaya el equipo, ellos son los que juegan, yo no juego, yo pongo la táctica, los muchachos la desarrollen, no hemos perdido, el equipo está ahí. No hemos caído desde que yo asumí. El equipo está ahí, ¿Quién nos va a llevar al Mundial?, ellos (los jugadores). Todos vamos arrastrados por ellos, desde el presidente de la Federación hasta yo.

Jugadores con tarjetas amarillas: No te puedes guardar nada, tienes dos partidos, esta es una semifinal y la otra es una final. Hay que usar todo, no se puede guardar nada, el partido más importante es mañana. Vamos a ir con lo que piense yo que es lo mejor para este partido.

No llamado de Jeyland: Cuando tienes que hacer una lista de 26 y debo tener 23, acordé traer 26 jugadores y puedo usar 23. No puedo usar más, de repente si me hablas de Jeyland, me podrías hablar de Anthony Contreras, hoy veo a Manfred, Campbell, Zamora, alguien tiene que quedar afuera. Hoy decido por Waston y me parece que nos dio una fortaleza muy sólida. Eso no quiere decir que está descartado, estoy dejando a un chico de 20 años. Es un chico que está bien, está empezando a tomar confianza del tipo y esperamos del chico y es un gran jugador.



Convocatoria de Kevin Chamorro: Chamorro es conocerlo, en las últimas tres semanas venía jugando, me parece que Chamorro sale con una gran expectativa al extranjero, veníamos hablando con él, quería conocerlo por su forma de trabajar, esa determinación. Hoy tengo cinco arqueros en mi cabeza, pero cualquiera puede estar.



