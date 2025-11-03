Miguel Herrera: “Queremos tratar de llegar con la idea más clara”

Dar mayor fortaleza a los jugadores del ámbito local y pulir la idea de cara a la eliminatoria, esa es la idea del microciclo de trabajo de la Selección Nacional que comenzará esta semana en el Proyecto Gol.

Así lo explica el técnico de la Mayor, Miguel Herrera, quien dio un breve análisis de lo que es esta convocatoria que cuenta con 11 jugadores de Alajuelense como base.

“La importancia es tratar de llegar con la idea más clara para que los muchachos que son locales, pues, tengan un poquito más de fortaleza en lo que buscamos”, mencionó a la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Herrera quiere trabajar a doble sesión para aprovechar toda la semana de trabajo en el Proyecto Gol.

“Pues trabajaremos a dos sesiones desde el miércoles, nos concentramos martes en la noche. Miércoles, jueves y viernes y el sábado haremos una sola sesión donde haremos un poco de fútbol para dejarlos libres y ya para el domingo terminar con la lista ya de convocados de los 26 que van a enfrentar estos dos partidos”, mencionó.

La idea es buscar un acomodo con muchos jugadores que ya saben lo que es su trabajo, así como el retorno de algunos como es el caso de Joel Campbell.

“La verdad es que son los jugadores que normalmente hemos venido llamando y algunos que han regresado a participar, que han tomado un buen nivel y qué por supuesto creemos que pueden estar dentro de la competencia de los jugadores que buscamos para el último llamado en la parte eliminatoria”, concluyó.

La concentración de los futbolistas se espera para este martes por la noche y el miércoles comenzarán los entrenamientos hasta el sábado, día que se dará la lista oficial de seleccionados.