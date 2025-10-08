Miguel Herrera: "Ni voy a ser mucho mejor técnico si gano mañana, ni seré el peor si pierdo"

El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, asegura no sentirse presionado de cara al vital partido ante Honduras de este jueves.

El Piojo aseguró que pasé lo que pasé este jueves, su carrera no se verá manchada.

“Ni voy a ser mucho mejor técnico si gano mañana, ni seré el peor si pierdo mañana”, declaró el azteca.

Fiel a su estilo, Herrera reiteró que no cambiará mucho su idea de juego para este partido, más allá de la necesidad.

“Nunca he jugado con línea de cuatro, todos los hemos iniciado con línea de cinco y cuando tengamos que modificar lo tenemos que hacer y listos, cualquiera puede iniciar.

“No vamos a abandonar buscar el gol, porque el gol te da triunfo, el empate no sería malo y vamos a tratar de buscar los tres puntos, pero la consciencia es estar ordenados y no regalar nada al rival”, añadió.

Finalmente, el Piojo admite que no es de seguir estadísticas, y por eso no le presta atención a que llevamos 24 años sin ganar en Honduras.

“Nos gusta jugar con la historia si tiene tanto de no ganar y el último que enfrentaron ganó Costa Rica, así que yo no voy tanto en la historia, pero no quiere decir que esto vaya a pasar en el partido”, indicó.

La Sele atrasó su viaje a Honduras, pues, su vuelo charter saldrá hasta las 3 p. m. y a las 7:30 p. m. el Piojo Herrera volverá a dar conferencia a los medios catrachos.