Miguel Herrera: "Me parece que Brandon hace un buen partido, tiene que entrar en ritmo"

El seleccionador nacional, Miguel El Piojo Herrera, analizó el triunfo 2-1 ante República Dominicana.

Estas fueron sus declaraciones en conferencia de prensa:

Análisis de partido: Más que corregir, el crecimiento de los equipos del área del Caribe ha sido impresionante. Hoy se ve a los de frente y es sorprendente el tamaño que tienen, el buen funcionamiento. Dijimos que no iba a ser un rival fácil. A seguir trabajando porque aún no termina la fase de grupos.

Crecimiento: Nos falta mucho, hemos trabajado realmente poco con ellos, los muchachos aceleradamente toman nota y lo hacen en cancha. Tenemos que poner en cuenta a los rivales, aprietan bien y son jugadores con gran determinación. El triunfo nos sabe a mucho porque el grupo lo trabaja y lo busca. Dimos un paso muy importante para entrar a la siguiente fase.

Media cancha: Me parece que Brandon hace un buen partido, tiene que entrar en ritmo, es un tipo que tiene un gran manejo de pelota, hoy vieron a Alcócer en el otro lado, a lo mejor Brandon no me dio la claridad el día de hoy. Aposté más por iniciar con Josimar y cumplió.

Cambios: Al minuto 20 si yo hago un cambio es de que estoy equivocado. Lo hicieron bien. También tengo que esperar el rival qué hace. No es que estábamos buscando el empate y tienes que esperar a ver cómo te responde el rival. Metimos gente con piernas frescas y buen manejo de pelota. Para hacer los cambios hay que pensarlos.

Conforme: Quedo muy conforme con el resultado, jugamos muy bien en grandes lapsos del partido. No hacemos el pase justo, estamos creciendo, nos falta mucho para que sea un equipo que domine todo el sistema. Ellos tiraron pelotazo al aire y los resolvimos bien.

Enfrentar a México: Va a ser un partido difícil, Aguirre es un gran técnico, ha demostrado mucho su gran capacidad. Sentimientos encontrados porque me siento raro enfrentar a México, pero con la idea de ganar. Ojalá los muchachos descansen bien para llegar el domingo con mucha fuerza para enfrentar el partido y llevarnos el grupo.

Capacidad de reacción: No cambia nada, les hago ver las condiciones que ellos tienen y no pueden bajar los brazos, el rival hace daño, pero hay que tener capacidad de respuesta. Están entendiendo la idea de juego, los muchachos muestran su deseo.