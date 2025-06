Miguel Herrera mantendrá el mismo esquema de La Sele ante Trinidad y Tobago

Si acaso uno o dos cambios. La Selección Nacional mantendrá el equipo que goleó a Bahamas para el partido de este martes ante Trinidad y Tobago.

Así lo comunicó el técnico Miguel Herrera, quien seguirá fiel a pulir su idea de juego y la unión del grupo que también le hará frente a la Copa Oro.

“El equipo está bien. Vamos a pretender repetir cuadro, la mayoría estará para buscar el liderato del grupo, salvo algunos detalles que vamos a ver y así terminar con la fase perfecta”, mencionó el técnico en conferencia de prensa previa.

Eso sí, para este partido no podrán estar tres jugadores, uno de ellos es el caso de Brandon Aguilera, quien se viene recuperando de una lesión y hasta no recibir el alta médica, no podrá integrarse a la Tricolor.

“Los que quedan fuera son Brandon, por la lesión que tuvo, los tiempos que coordinamos con su club por el alta médica es lo más importante y hasta que ellos no nos den el aval no podemos ponerlo, Guillermo Villalobos y Van Der Putten son los que acompañan. Es que estos jugadores solo nos permiten 23 jugadores, pero espero con estos 26 viajar a la Copa Oro”, indicó.

Los tiempos de recuperación le dan Aguilera la oportunidad de estar al 100% para la Copa Oro que arranca el próximo domingo ante Surinam.

“Encuentras que el grupo se ve bien. Las competencias crecen, hay equipos que encuentras diferentes ideas, pero si lo hacemos bien, encontraremos el éxito, pero no vamos a cambiar mucho la idea, queremos mantener el grupo bajo la misma línea”, aseveró el estratega.

Costa Rica buscará el primer lugar de su grupo este martes cuando reciba a Trinidad y Tobago en el Estadio Nacional a las 7 p. m.

Ambas selecciones ya están clasificadas a la siguiente fase de la eliminatoria.