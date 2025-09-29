Miguel Herrera: "Los jugadores locales han ido ganando espacio en la competencia interna de La Sele"

La Selección Nacional tendrá un breve microciclo de trabajo justo antes de la trascendente doble fecha FIFA, en la que se disputará el boleto mundialista.

Por esta razón, se tomó la decisión de detener el torneo local para que el técnico Miguel Herrera pueda trabajar junto a los futbolistas del ámbito nacional.

La convocatoria de la Tricolor incluye a ocho jugadores de Alajuelense, cinco de Herediano, tres de Saprissa y uno de San Carlos.

El Piojo Herrera defendió a los convocados y aseguró que las distancias entre los futbolistas locales y los legionarios se han ido acortando.



“Lo principal es decir que los muchachos locales han ido ganando espacio en la competencia interna dentro de la Selección, y hay algunos que realmente no conozco. No hay tiempo de observarlos en partidos, así que queremos verlos en entrenamientos. Lo primordial es eso”, justificó Herrera.

Para el estratega, muchos de los jóvenes de la Tricolor necesitan este tipo de retos eliminatorios para seguir creciendo.



“La verdad es que todo el equipo lo veo bien. Hay cosas que los hacen crecer: resultados, golpes de la vida que te hacen dar ese paso de calidad. Estas eliminatorias son sumamente difíciles, lo he dicho: no hay competencia más complicada en todos los torneos mundiales que la eliminatoria mundialista. Hay que seguir trabajando con ellos, que aprendan de los errores y desatenciones que hemos tenido, y continuar para que sigan creciendo”, explicó.

Además, añadió que se ha mantenido “en contacto con los muchachos, viendo partidos y tratando de llevar a los mejores jugadores que creemos pueden darnos, en estas dos jornadas, la posibilidad de seguir dependiendo únicamente de nosotros”.

Futbolistas como Celso Borges, Creichel Pérez y el retorno de Warren Madrigal destacan entre la convocatoria de 17 jugadores que, a partir del miércoles por la noche, se integrarán al Proyecto Gol.

Los días jueves y viernes realizarán doble sesión de entrenamiento (mañana y tarde), mientras que el sábado tendrán una práctica matutina.

La lista definitiva para la eliminatoria se dará a conocer el domingo 5 de octubre.