Miguel Herrera le contesta al técnico de Nicaragua: “Busca que nos desubiquemos”

El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, le contestó con mucha clase al estratega de Nicaragua, quien criticó fuertemente al seleccionado patrio.

Marco Antonio “Fantasma” Figueroa aseguró que él no se deja intimidar ante la presencia de Keylor Navas y que si pueden lo llenarán de goles.

“Cuando hay un portero de esa talla y él siendo un gran futbolista que hizo grandes cosas en México, me parece que es buscar que nos desubiquemos, porque cuando hablamos de Keyor solo es de pararse recibir elogios, así que lo que digan o dejen de decir es para armar polémica”, comenzó diciendo el Piojo Herrera.

El técnico mexicano indicó que no había escuchado la conferencia de prensa y que tampoco se preocupará por hacerlo, aunque lo remató con esta frase.

“No te subas a pelearte en un ring si no es peso completo; y si es peso completo no te subas porque te rompe la madre”.

Otro de los aspectos que dijo Figueroa fue el hecho de que no se pusiera como excusa el estado de la cancha sintética del Estadio Nacional de Nicaragua.

“¿Alguien me escuchó hablar de la cancha? Ni siquiera la conozco, yo no hablé de la cancha, entonces no sé, no la he escuchado ni la voy a escuchar, siempre tuve una buena relación con él, pero reitero, es buscar ese juego de palabras y meterse en la cabeza del rival para buscar desconcentrar”, mencionó Herrera.

​Otro de los cuestionamientos del Fantasma Figueroa es que le preocupa más que se asignara a un árbitro mexicano para el partido que Costa Rica o Keylor Navas como rival.

“Imagínate si fuera así ya no le puede pitar un italiano a Brasil. Imagínate esas tonterías estar pensando en eso, esto no es México Miguel o Chile Fantasma, no, acá viene un árbitro distinto a Costa Rica y Nicaragua, y son de Concacaf. Hay que explicarle a él que solo pueden pitar los árbitros de Concacaf, por supuesto que no nos va a pitar un sudamericano. Que agarre el reglamento mejor”.

El Piojo evitó explicar más detalles y simplemente mencionó que “así se juegan las eliminatorias, no sé, está haciendo nada diferente”.

Herrera también dio su punto de vista sobre la polémica suscitada de no hacer conferencia de prensa ni reconocimiento de la cancha a su llegada a suelo nicaragüense.

“Nosotros pensamos hacer un buen trabajo y necesitamos estar 100% al partido, así que entrenar ahí en Nicaragua era viajar más temprano y para qué si es un vuelo corto. Lo que sí es que tenemos que adaptarnos lo más rápido posible y solo iremos a observar el césped”, explicó.

Y añadió una frase picante para cerrar el tema: “Nuestra cancha sintética no es tan mala como la de ellos, o sino si hubiéramos entrenado ahí”.

La Sele viajará a las 2 p. m. en vuelo charter rumbo a Managua y de ahí se trasladarán a su hotel de concentración.