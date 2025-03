Miguel Herrera: “La base de La Sele está muy bien”

Sin cambiar mucho. El técnico Miguel Herrera admitió que seguirá dando continuidad a una base de la Selección Nacional que ya le dejaron los anteriores cuerpos técnicos.

Herrera destacó que encontró una base de la Tricolor muy sólida y por eso no es bueno cambiarla.

“Me tocó un buen proceso, bien iniciado, tengo jugadores como Calvo que son de mucha experiencia y vienen jugando fuera del país. Estos futbolistas ya no son chicos, salieron del país, tuvieron experiencia, la mayoría son titulares o están de revulsivos, me da gusto saber que tengo jugadores de esta jerarquía, me da tranquilidad eso, la jerarquía no es cuestión de edad”, indicó Herrera.