Miguel Herrera hace tres semanas: "Sin Canadá, EE.UU. y México sería ilógico no llegar al Mundial"

El seleccionador Miguel Herrera había brindado una entrevista a Telemundo. El medio internacional la publicó el pasado 22 de agosto.

En dicho encuentro de Herrera le comentó al comunicador cómo veía el inicio de la etapa clave en la eliminatoria frente a Nicaragua y Haití.

¿Es obligatorio clasificar?, le preguntó el periodista, a lo que Herrera respondió: "Obligatorio, no hay vuelta de hoja, tienes obligación porque es una selección importante, grande, hay buen equipo, buenas figuras y porque tienes que ir".

Herrera también afirmó que "como Canadá, Estados Unidos y México están fuera de la eliminatoria, tienes tres boletos y dos medios boletos más, sería algo ilógico no llegar al Mundial".

Además, El Piojo indicó que "la idea es vamos a llegar directos, no tengo duda, tenemos una selección fuerte, pero no llegar sería totalmente un fracaso, sería mal, la aspiración es muy buena".

Dos semanas después de esa entrevista, Herrera y La Sele dejaron escapar una ventaja de 1-0 en Managua y el partido terminó 1-1 con un hombre de más. También se dejó escapar un 2-0 en casa ante Haití y el duelo terminó 3-3.

Lunes día clave

Luego de los malos resultados en la eliminatoria ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3), el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol sostendrá una reunión clave y extraordinaria este lunes a las 4 p. m. en el Proyecto Gol.



El único tema en la agenda es el presente de la Selección Nacional, según pudo confirmar Teletica.com con tres fuentes independientes entre sí.



¿Continuará Miguel "El Piojo" Herrera? ¿Tendrá alguna implicación en el puesto Ignacio Hierro, director deportivo de la Federación? Estas dos y otras más son preguntas los dirigentes plantearán sobre la mesa.

Además, los federativos buscarán soluciones a corto plazo para cambiar el rumbo de la eliminatoria.



La siguiente fecha FIFA es el 9 de octubre en Honduras, en el Estadio Francisco Morazán, y el 13 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional. Menos de un mes para provocar cambios bruscos en el equipo como un cambio de timón, según algunos dirigentes.



​El Piojo se encuentra fuera del país, está atendiendo compromisos familiares y, según indicó la Federación, regresará el fin de semana.



