Miguel Herrera estará presente en Congreso de Concacaf

El técnico mexicano Miguel Herrera estará presente en el Congreso de Concacaf en Miami, Estados Unidos.

Se trata de un encuentro para entrenadores que participaron en la pasada Copa Oro 2025 que se realizará en los próximos días.

“Informamos que el director técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera viajará este miércoles a Miami al Congreso de Concacaf para entrenadores que participaron en la Copa Oro 2025”, dio a conocer la oficina de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Luego de las competencias oficiales, es normal que la Concacaf realice una actividad para compartir conclusiones y experiencias entre los diversos entrenadores de los equipos participantes.

Se espera que el técnico regrese al país el próximo fin de semana, según anunció la FCRF.