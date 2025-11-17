Miguel Herrera: "Es una selección que hace 10 meses conozco"

El seleccionador nacional, Miguel Herrera, brindó su análisis previo al juego que podría consumar el fracaso histórico de no ir a la Copa del Mundo 2026.

La Tricolor jugará este martes a las 7 p. m. frente a Honduras en el Estadio Nacional.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de El Piojo en la conferencia de prensa.

Bajas: Fue un golpe muy fuerte, sobre todo la situación de Alonso Martínez. Por eso se fue a su club para que le hicieran sus exámenes. Es un gran muchacho, es muy trabajador y gran ser humano. Venía en un momento muy bueno. Lo de Carlos Mora muy desafortunado, también tuvo una resentida y lo perdemos para este partido, es menos grave. Los otros jugadores están con golpes, todos quieren estar, todos comprometidos.

Su puesto: Hay que jugar el partido, después del jugar el partido veremos qué es lo continua, ahorita concentrado al 100%.

Momento: Es un momento fuerte, difícil, no esperábamos estar en esto. Es parte del juego, tenemos que trabajar. hay que jugar el partido de mañana y ver qué nos alcanzó.

Mucho cambio: Yo difiero, usar tantos laterales es parte del juego, el primero que tuvimos fue Haxzel Quirós, luego se lesionó. Carlitos Mora se lesionó, luego tuvimos que buscar alternativas. Hay que tener un tres o cuatro. El universo de selección es de 40 jugadores, hay que tener la posibilidad de usarlos. Por eso cuando llegué dije que no podíamos cerrarle la puerta a nadie. Es una selección que hace 10 meses conozco, el estar observando los partidos, estar viendo los partidos que están afuera, tengo que ir adaptando estas cosas, pasa en Selección.

Autocrítica: Cuando termine todo veremos qué hicimos bien o mal, después determinaremos qué pudimos haber echo mejor, no sirve más que para aprender.

Respaldo de la prensa mexicana: No tengo ni idea, no estoy leyéndolos ni a los de aquí ni a los de allá. Ustedes (prensa) son muy importantes para transmitir lo que yo quiero transmitir. Todos los medios son muy importantes y trato de respetarlos mucho. No estoy leyéndolos, no estoy pendiente de eso, los dejo hacer su trabajo de la mejor manera posible.

Calidad del futbolista tico: No me voy a cansar de decirlo, me ha sorprendido gratamente el nivel del futbolista costarricense, es muy bueno, decir que yo he hablado con muchísima gente de muchos lados porque están preparados, en la parte futbolística y académica. Van a jugar a Bélgica, Letonia, Ucrania, van a donde sea a jugar. Son grandes muchachos y muy buenos jugadores.

Trabajo: Si agarras las listas de convocatorias, claro que han habido cambios, en la Copa Oro terminé con 19 jugadores por los lesionados. Han habido cambios, hay lesiones, jugadores que tienen gran nivel y hay otros que bajan su nivel y hago cambios, las selecciones son así. Sí, perdimos ante Haití y ya no es el Haití de hace 30 años, ya los jugadores no juegan en ligas chiquitas, eso de repente no lo vemos. Yo salí triste y no puedo reclamarles nada, estoy agradecido con los jugadores. Asumo mi responsabilidad como lo dije al principio.

Distancia entre cómo usted quería poner a jugar a La Sele y lo que se juegue: Me parece que siempre hemos jugado 5-3-2, hemos variado sobre el partido, pero nuestro parado siempre ha sido el mismo.

Esperanza: No son tres días, es trabajar desde hace tiempo. En dos partidos no trabajamos una semana, vamos pensando en todos los partidos, después observamos al rival y vamos adaptando un poco, el partido está preparado, trabajado, con muy buena disposición.

Discurso: Salimos con todo, se pueden dar las cosas, pero si veo un partido que no tiene alma, yo doy la razón, pero yo hablo de la parte deportiva. Si yo veo que se matan, buscan e intentan es parte del juego. No se dieron las cosas.

Planteamiento: Yo espero plantear bien a mis muchachos y contrarrestar al rival. Buscaremos superar el planteamiento de Honduras.