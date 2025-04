Miguel Herrera: “En Costa Rica vas entendiendo que el ‘pura vida’ es vivir tranquilo”

Más relajado y distendido, reconociendo que las bellezas del país le fascinan y que se acostumbra a la comida tica.

El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, habló con Teletica.com tras sus primeros meses de vivir en Costa Rica.

El azteca reconoce que su pasión lo hace desconectarse por completo del fútbol.

Esta es la entrevista completa con el estratega de 57 años.

-¿Cómo es el Miguel Herrera ya fuera del fútbol? Cuando se desconecta por completo, ¿qué le gusta hacer?

Desconectarnos del fútbol es difícil porque vivimos de esto y vivimos para esto, pero, pues, me gusta salir, caminar, disfrutar con la familia. Cuando no estoy viendo fútbol en la televisión o siguiendo fútbol en el celular, pues, me gusta ver películas y me gusta ver series.

La verdad es que me gusta convivir con la familia y nos reunimos muy seguido. En México siempre nos reunimos en casa de mi madre, siempre nos juntamos con mis hermanos, todo para platicar, de repente nos sentamos a jugar diferentes juegos, etc. La verdad que yo creo que como tratamos de hacer una vida normal como la de cualquier ser humano.

-¿Hay alguna otra pasión aparte del fútbol?

No, no. Me gusta mucho el cine, la verdad es que yo creo que es una de las pasiones que tengo. Pues ver series, me gusta mucho leer. De repente esa parte de leer la he dejado un poco olvidada y tomo mucho lo que es un trabajo, pero cuando vuelvo a retomar, pues, obviamente, pues ahí me gusta agarrar un buen libro y darle porque son los momentos que tu cabeza vuela más tu imaginación.

-Tengo entendido que acá vive con su esposa y su hija. ¿Qué ha podido conocer del país? ¿Qué le ha parecido hasta el momento?

Hemos ido por muchos lugares. Hemos andado en el centro, en el mercado, ya fuimos a la playa, fuimos al volcán, aunque no vimos nada porque estaba cerrado, pero fuimos. Hemos ido empezando a conocer la verdad muy poquitito de lo que es este hermoso país y bueno seguiremos cada día conociendo más y por supuesto tomando la decisión de viajar y de conocer mejores lugares.

-¿Qué les ha parecido a ellas? ¿Cree que es un país más caro?

Pues mira, sí, me sorprendió. Sí, es un país relativamente elevado en la parte económica, pero bueno, lo vivimos en México también, es un país caro, es un país donde se vive difícil, pero bueno, el poder adquisitivo aquí es mayor que en México.

El sueldo mínimo es mayor en el promedio que en el de México, entonces pues como todo te vas adaptando y de repente que es sí es caro, pero lo más importante es disfrutar y pasártela lo mejor posible y hoy haciendo lo que más me gusta, lo que me apasiona, pues esto lo estoy disfrutando al máximo.

-El tico suele ser muy relajado en muchas cosas, así es la idiosincrasia nuestra. ¿Cómo le ha ido con ese aspecto?

Pues mira, la exigencia siempre la vamos a tener. Creo que eso no está en tela de juicio ni por supuesto es negociable. Va a ser una exigencia, va a crecer esa exigencia mayor de mi parte por ser jugador. Pero, pues, si vas entendiendo que la vida cotidiana de los costarricenses, el pura vida, es vivir tranquilo, vivir bien, no acelerado.

Nosotros en México, desafortunadamente, sobre todo en la en la Ciudad de México, vivimos aún a una velocidad que a veces ni disfrutas las cosas no y bueno, llegas aquí de repente, pues ahí vienes con ese acelere y te encuentras con que las presas aquí es porque la gente va a su paso, va tranquila en la calle, en las avenidas, va tomando sus tiempos.

Entonces, pues, tienes que acostumbrarte a donde vas, tienes que vivir como se vive y con tranquilidad y realmente tomar ese pura vida para disfrutarlo.

-El otro día, David Faitelson le preguntaba a otros colegas qué le habían hecho a Miguel Herrera, que lo sentía muy relajado, que lo sentía completamente otro y muy cómodo en Costa Rica. ¿Se siente usted así?

Muy cómodo, muy bien, la verdad. Me han hecho sentir muy bien, me siento muy cómodo. Reitero, estoy disfrutando con mucha pasión lo que me gusta hacer y por supuesto con la exigencia por la cual vine hoy y asumo mi responsabilidad ser un extranjero, que tiene un lugar que mucha gente del país quisiera, entonces tengo que dar lo máximo de mí para que bueno, pues se justifique el porqué estoy acá.

-¿Es muy exigente la prensa de Costa Rica?

Yo creo que la prensa en todos lados del mundo tiene una exigencia, pero siempre de mi persona tendrán una respuesta. Siempre daré la cara a los buenos y a los malos momentos, porque así tiene que ser uno. Pero al final de cuentas, la prensa tiene que exigir y la exigencia de ellos los resultados es que des la cara, que hables y bueno, tendremos esa posibilidad de tener esa reciprocidad con ustedes, no.

-Acá siempre ha habido una perspectiva y un roce bonito con los mexicanos porque tal vez sentimos que ellos nos ven mucho por encima del hombro a nivel de selecciones, a nivel de equipos. Ahora que usted está en la acera del frente, ¿Lo siente así? ¿Hay mucha diferencia entre México y Costa Rica o el resto de las selecciones de Centroamérica?

Mira, no sé si hace muchos años pasó eso, yo creo que sí. Yo creo que sí importa, porque México me parece que estaba en un nivel muy arriba, muy, muy arriba de en la zona del resto de los equipos. Me tocó estar en el otro banco y volteamos a Centroamérica a ver con mucho respeto a los rivales porque crecieron muchísimo y hoy hablar de tres rivales fuertes en esta zona son los únicos tres que han pasado o que han llegado a cuartos de final en un Mundial y son México, Estados Unidos y Costa Rica.

Entonces no podríamos ver por encima del hombro a nadie que ha sido igual que nosotros, no y mucho menos voltear a ver con desdén, porque ese factor de trabajo nos ha demostrado que hoy está muy parejo el fútbol y no nada más con Costa Rica, con Panamá, con Jamaica, con Honduras, con El Salvador, Estados Unidos y Canadá.

Todos han crecido y hoy México es un equipo más de la zona que obviamente intenta mantener un nivel importante. Pero pues ni hablar de Costa Rica que ha sido un rival muy relevante, que desde hace 20 o 30 años esta selección ha crecido muchísimo y se ha convertido en una de las selecciones importantes del área. Entonces hoy no, no, a lo mejor hace 30 o 40 años probablemente sí, pero hoy ningún club, ninguna selección ve por encima del hombro a otra por la competencia, los partidos hay que jugarlos y hasta que no se ganan no puedes decir tú fuiste mejor que el rival.

-¿Qué cambió o cuál ha sido la clave para que Costa Rica haya dado ese salto y hoy ya sea uno de los grandes? ¿Cuál ha sido esa clave?

Yo creo que trabajo en el crecimiento de los muchachos. El que hoy haya muchos costarricenses jugando fuera. Yo sí pondría a Panamá en un buen momento, pero todavía la historia no habla de un Panamá que haya hecho algo. Ha ido un Mundial, han hecho uno o dos goles en un Mundial, pero ya. Entonces hoy atraviesa un gran momento y hay que respetar y hay que jugarle con mucha concentración y mucha determinación.

-¿Cómo es este Miguel Herrera que ya es abuelo, que tal vez ya ha tenido un poquito más de recorrido en los banquillos, que no es tan polémico?

Pues pasional, entregado, determinado, con la cabeza y las ganas de siempre conseguir el resultado. Siempre ganar, como a todo mundo me choca perder, no me gusta nada perder, me gusta hacer bien las cosas. Me gusta ser muy, muy disciplinado en la parte táctica y en la parte del trabajo y después, bueno, pues esa pasión, ese carácter desbordado que antes teníamos, lo hemos ido modificando, lo hemos ido mejorando.

Dentro de la cancha soy ese tipo de ese tipo de persona muy exigente y con mucho carácter y trato de transmitirle a los muchachos esa determinación y trato de darles las armas tácticamente para poder conseguir los objetivos.

-¿Qué lo marcó para cambiar?

Pues los errores que vas cometiendo. Si tú te equivocas y no aprendes de tus errores, serás una persona que no crezca. Así que hay que reconocer que los seres humanos no solo somos eso, personas que nos equivocamos, pero si no aprendemos de sus errores, pues entonces no avanzamos.

-Finalmente, ¿Cuál es el legado que le gustaría dejar, no solo acá en Costa Rica, sino en toda su carrera?

Primero que nada, como una buena persona. Creo que cuando hablen de mí, hablen de un muy buen tipo, una muy buena persona. Creo que ya dejé algo en la gente, si la persona dice que uno es una buena persona, más allá de si trabajas bien, si lo haces mal, si eres exigente, si no es exigente, si fuiste un triunfador, si no, si les caíste bien o les caíste mal. Creo que ya los valores que me inculcaron en mi casa, pienso que están ahí reflejados.