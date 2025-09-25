Miguel Herrera: "El día que un directivo me diga que tengo que traer un jugador, me voy"

El técnico Miguel Herrera asegura que él tiene la última palabra a la hora de realizar sus convocatorias y que el día que alguien le imponga un nombre, ese día se marcha.

Así de contundente lo dijo en el programa, Jorge Ramos y su banda, a quien atendió este miércoles.

“El día que a mí un directivo me diga que tengo que traer un jugador por obligación y que no esté yo convenciendo traerlo, ese día me voy de la selección de cualquier selección o de cualquier equipo”, expresó el estratega.

Al preguntarle si en la última reunión con el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) se le dieron algunos nombres de futbolistas de experiencia para La Sele, el estratega indicó que él siempre está anuente a las recomendaciones.

“Esta vez que me senté con ellos fui muy claro en decir, yo estoy abierto a escuchar todas las conversaciones de todo el mundo, pero la decisión final la tengo yo. Y si no es así, bueno, pues entonces busquen otra gente, porque no soy yo el indicado”, añadió.

Además, mencionó que él siempre tendrá la última palabra en cuanto a llamados se refiere.

“Cuando fui a buscar a Keylor y cuando me han nombrado 20 jugadores de aquí les he dicho, "Nadie está fuera de la Selección. Cuando yo los necesito, cuando yo ocupe, cuando vea que el grupo necesita para una convocatoria, si los tengo que llamar, los voy a llamar. Entonces, si hay un jugador que llega es porque yo pienso que lo necesite el equipo y nada más. Simplemente, no porque me lo recomiende nadie, ni porque me hable nadie”.

Finalmente, habló sobre el panorama que le espera a la Sele en su visita a Honduras el próximo 9 de octubre.

“Recuerdo una vez que México ganó 4-1 en Honduras y estuvimos dos horas o un poquito más dentro del estadio mientras vaciaban el estadio y todas las calles. Llegamos al hotel que estaba tres o cuatro cuadras o calles rodeadas por la policía para que no llegaran a acercarse al hotel.

“O sea, esto ya lo he vivido, o sea, no es nuevo para mí las eliminatorias. Por eso entiendo que es jugar en un partido tan importante y estamos muy conscientes, estamos preparados y vamos a preparar a los muchachos para que sepan a lo que vamos, que unos ya lo saben perfectamente bien y otros, bueno, experimentarán esa situación”, concluyó.