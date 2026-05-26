Mientras la Federación tomó medidas con Alejandro Bran, en Alajuelense aún guardan silencio

Mientras la Federación Costarricense de Fútbol tomó medidas inmediatas con Alejandro Bran, Liga Deportiva Alajuelense guarda silencio.

Bran quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional para los partidos ante Colombia e Inglaterra.

Desde la Federación comunicaron: "se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo".

Teletica.com consultó al departamento de prensa este martes, pero aún no se ha obtenido respuesta.

Posteriormente, cuando Bran fue separado de la Tricolor se realizó una nueva consulta, que aún no ha sido respondida.