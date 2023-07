Miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol lo admite sin reparo: "Hemos fracasado"

" Le voy a hacer muy sincero, hemos fracasado, y si uno ya fracasó tiene que hacerse a un lado y que venga gente nueva. El nuevo Comité tiene que venir gente nueva con nuevas ideas, eso pienso yo, si yo tuviera la oportunidad de una reelección no lo haría, estos cuatro años fueron muy duros y yo no quiero perjudicar el fútbol, que venga otra persona. Siento que he hecho las cosas de la mejor manera, no es solo Rodolfo Villalobos, somos todos", admitió el federativo.

-"Rodolfo puede opinar eso, no me siento aludido, me siento satisfecho del trabajo que he hecho, ya presenté un informe para la comisión que yo presido. Yo soy de fútbol, sé la responsabilidad y si aquí hay culpable, somos todos"

-"No es una situación que la vamos a ver de la noche a la mañana, va a ser una reunión muy importante e inteligente, no se pueden hacer cosas al calor del ambiente, si el profe no continúa y al que venga hay que apoyarlo, pero nada hacemos con pensar qué cabeza rueda"

-"Con todo respeto, eso lo vemos mañana, siempre he sido abierto con la prensa, por respeto a mis compañeros, eso lo vemos mañana. No crean que uno está tranquilo ni contento, nunca he recibido tantas ofensas como ahora, yo no puedo ver un partido de La Sele en cualquier restaurante porque lo ven a uno como si fuera un ladrón o un maleante, y las cosas no son así. Cómo es posible que hayan dicho que iban a pasar la foto de nosotros para que se dieran cuenta quiénes son los miembros del Comité, uno tiene familia, no lo llevamos tan al extremo, ¿Que no ha trabajado bien la Federación?, está bien, pero vieras qué triste... yo nunca he tenido problemas con nadie, pero llegan y lo ofenden. No puedo ver el partido en ningún lado porque lo vuelven a ver a uno como si fuera un maleante"