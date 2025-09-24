Microciclo de Selección Sub-20 se suspendió porque clubes solo prestaron a 10 jugadores

El microciclo de la Selección Sub-20 se suspendió porque clubes solo prestaron a 10 jugadores.

La idea era que el grupo trabajara lunes, martes y miércoles, pero, al final, solo practicaron lunes y los futbolistas se regresaron sus clubes.

Así lo confirmó a Teletica.com Hanser Zúñiga, gerente del Municipal Liberia.

"El único reporte que tenemos es que solo se presentaron 10 jugadores los demás clubes no los prestaron y decidieron suspender el micrcociclo. Nosotros tenemos convocado a Jared Ríos, él estuvo ahí el lunes a las 7:30 a. m. y hoy va a jugar el Torneo de Copa", contó Zúñiga. Y agregó: "Desde la posición de nosotros, es un criterio muy institucional, siempre trabajamos para que nuestros juveniles estén en selección, siempre vamos a tener esa apertura para que estos jugadores sean convocados y cumplan con todo lo requerido. Como institución trabajamos muy fuerte en liga menor y la convocatoria siempre será de gran importancia".

Uno de los motivos que podría estar sucediendo en otros equipos de Primera es la regla de minutos Sub-21 que tienen que completar 1.200 minutos.

"Los clubes están teniendo problemas con minutos de menores y puede que tengan que sumar sus minutos. Es un criterio muy personal, siempre va a ser de nuestro agrado que nos tomen en cuenta", agregó.



Por su parte, Puntarenas FC tenía convocados a Esteban Cruz y Derek Cordero, pero explicaron con tiempo que estos jugadores iban a ser tomados en cuenta en el Torneo de Copa, este miércoles a las 8 p. m. contra Pérez Zeledón.



César Alpízar, técnico porteño, detalló que "en el momento en que nos llegó la convocatoria nosotros nos comunicamos con el entrenador a cargo y con la Federación para explicar el tema que teníamos".



Este también fue el motivo por el que el jugador de Alajuelense Elian Quesada no pudo ser tomado en cuenta para el juego ante Motagua (0-1), por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

"Fue convocado a la Sub-20, ayer lo cedimos, los devolvieron porque algo pasó en el microciclo. No sé algo pasó", dijo Ramírez.



La Liga envió la lista de convocados para este encuentro internacional y no tomó en cuenta a Quesada, debido a que estaba en el microciclo de la Selección, que luego fue dado por finalizado por falta de jugadores.

Este medio consultó dos veces al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol. La primera, tras la conferencia de prensa de Ramírez, a las 10:38 p. m, y la segunda este miércoles a las 10:04 a. m. y al cierre de edición de este artículo no se obtuvo respuesta.