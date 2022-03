Michael Barrantes: "Estamos a un paso de poner una nueva historia y cumplir un sueño”

Con Costa Rica prácticamente sembrado en el repechaje para Catar 2022, el exjugador de la Selección y actual futbolista del Cartaginés, Michael Barrantes, analizó en Crónica de Teletica Radio el panorama que vive la Tricolor.

Barrantes, primero destacó el cambio de actitud que mostró la Tricolor gracias a la unión y el apoyo de la afición.

“Me puedo sentir más que orgulloso de lo que ha mostrado el grupo en general de colegas, amigos y cuerpo técnico. Nos unimos como siempre teníamos que haberlo hecho y estamos a un paso de poner una nueva historia y cumplir un sueño”, manifestó el volante.

Sobre la situación de las tarjetas amarillas, en la que Costa Rica podría perder jugadores en caso de acumular amarilla contra Estados Unidos, Barrantes fue contundente y subrayó que en la mente de la Tricolor solo debe existir el repechaje.

“Hay que ser conscientes de que nos queda una final, el cual, para nadie es un secreto que tenemos jugadores de mucho nombre. Para mí sería importantísimo cuidarlos. No soy nunca de pensar que me voy a cuidar para otro partido, pero estoy seguro y confiando que los compañeros que defienden la selección piensan igual que yo. Ahí tenemos que ir con los mejores jugadores y los que mejor anden”, agregó el futbolista.

El mediocampista estuvo presente en el repechaje entre Costa Rica y Uruguay en el 2009. Según Barrantes, en aquel momento una de las ventajas es que la serie contra Uruguay fue de ida y vuelta, y no a partido único como ahora.

“Tuvimos la ventaja de en ese momento jugar ida y vuelta, no tengo palabras para explicar qué pasó ese día pero perdimos por un gol de Lugano. En Uruguay nadie esperaba la presentación que el equipo hizo. Ellos querían perder tiempo y nosotros tuvimos como dos o tres opciones clarísimas”, expresó.

Además, advirtió de que Nueva Zelanda, aunque no sea conocido, es un rival de cuidado que tiene influencia europea en su estilo de juego.

“Creo que el discurso no puede ser otro que no perdamos la fe y la esperanza de que el grupo lo va a hacer de la mejor forma. No hay más allá. Esa va a ser nuestra gran final para asistir a una Copa del Mundo. La gente se ha dado cuenta de que en el fútbol se han acortado las distancias”, concluyó.