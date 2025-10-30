¿Merecen jugadores de Cartaginés estar en La Sele? Esto dice el presidente brumoso

Se viene una nueva convocatoria para un microciclo de la Selección Nacional, y esto ha vuelto a poner en la palestra el tema de los jugadores de Cartaginés en la Tricolor.

El Team volvió a ser mencionado tras las palabras de Miguel Herrera semanas atrás sobre los blanquiazules.

“Yo veo a Cartaginés y digo: ‘Ah, tienen una idea’. Y, de repente, llega otro partido. ‘¿Qué le pasó a este equipo?’ El encuentro pasado era un espectáculo y hoy no juega bien. Cuando tuvo que dar el golpe de autoridad y decir: ‘Aquí estoy’, le pudo haber ganado a Sporting para pasar… y perdió en su casa”, dijo a Deportivas Columbia.

Sobre el tema, esto comentó Leonardo Vargas, presidente de los de la Vieja Metrópoli, al regreso de Honduras con el equipo tras clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf.

“Es un tema en el que no tengo decisión. La persona que toma decisiones ya sabe lo que piensa del Cartaginés”, aseguró.

Es más, Vargas decidió ir a Curazao a ver a La Sele contra Haití por su parte, no con la Federación.

“El tema de viajar con la Selección no, porque tendría que viajar con este señor”, comentó.

Vargas añadió: “Al igual que con el Cartaginés, soy proselección y es el partido más importante”, concluyó.



