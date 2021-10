Mejoría de Joel Campbell es la mejor noticia para La Sele

Para nadie es un secreto que Joel Campbell es el mejor jugador de campo de la Selección Nacional en este momento y para tranqulidad de todos, ha superado sus problemas físicos.

El buen momento que vive el futbolista en Rayados de Monterrey lo traslada a la Tricolor y así quedó demostrado en la pasada Copa Oro.

Sin embargo, para el arranque de la eliminatoria el pasado mes de setiembre, Campbell arrastraba una lesión que lo marginó de estar al 100% para los juegos ante Panamá, México y Jamaica.

Consciente de esto, el delantero no se arrugó y disputó los tres compromisos como pudo pese a no estar bien arriesgando el hecho de una lesión más fuerte, algo que sucedió y que en su club no fue bien visto.

Era evidente en cada gambeta y corrida que el futbolista arriesgó mucho al jugar infiltrado y su nivel distó mucho de lo que siempre muestra.

Pero un mes después la situación es otra y el tico parece estar listo para asumir, uno de los retos más grandes en los últimos años para la Sele como lo es enrumbar un camino a Catar 2022 que de momento pinta muy mal.

Campbell asegura estar bien físicamente para afrontar el primer partido ante Honduras este jueves (6 p. m.) en San Pedro Sula.

“Me he sentido mucho mejor, he tenido poco tiempo para recuperarme del golpe que tengo en el tobillo, creo que estamos bien y es hora de darlo todo no estamos para dejar nada en el camino. Al final estos partidos son de ganar o morir y tenemos que darlo todo ya sea mi persona o el que tenga que jugar por el bien de mi país, mi familia y el de nosotros mismos”, mencionó Campbell a los medios de comunicación.

El futbolista, de 29 años, habló de estar completamente concentrados para este partido en búsqueda de tres puntos que servirían para revivir en la eliminatoria.

“Ahorita estamos enfocados en el partido que nos toca que es Honduras, estamos a dos días, debemos tener la mente clara y limpia y tenemos que dar todo para poder dar una alegría al país con los tres puntos”, explicó.

Finalmente, Joel habló sobre las ausencias de Honduras y lo que será el partido en una cancha bastante difícil.

“Honduras tiene grandes jugadores que pueden suplir las ausencias que tienen y nosotros tenemos que preocuparnos más en nosotros para obtener la victoria de visita”, finalizó.