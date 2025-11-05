Mejor jugador de Honduras valora pedir descanso en juego ante Costa Rica

Si hay un jugador influyente en la Selección de Honduras es Kerin Arriaga, jugador del Levante de España.

Arriaga se desempeña como contención en el Levante y en la H se desenvuelve más como un mediocampista mixto y aporta en ataque.

El futbolista es pieza importante en el equipo valenciano y en conferencia de prensa dijo que valoraba conversar con el seleccionador nacional Reinaldo Rueda de tener descanso contra Costa Rica si eventualmente los catrachos logran el boleto al Mundial en Managua.

"Creo que si ganamos el primer juego y Costa Rica y Haitía empatan, pues vamos a tomar una decisión. Voy a tratar de hablar con el profe a ver si me da un descanso para poder llegar al partido de aquí.





"Si no, pues respeto las decisiones del entrenador de la selección, que sea ponerme a jugar o no, lo voy a respetar. Y estamos ahí, estamos a un paso muy importante de clasificar y vamos a luchar para que se nos dé la clasificación", comentó Arriaga.

De tal manera que si Honduras clasifica a la cita mundialista 2026, Arriaga no estaría en el partido contra Costa Rica en el Estadio Nacional.

"La verdad que la idea es ir y tratar de clasificar al Mundial con mi selección, porque creo que es un sueño para cualquier jugador. Y bueno, cuando esté aquí creo que de recuperarme lo más pronto posible, tratar de poder llegar al derbi", indicó el futbolista.



Y es que la agenda es compleja, por ejemplo la Honduras visita Nicaragua el jueves 13 de noviembre a las 8 p. m. y el martes 18 de noviembre visitará Costa Rica a las 8 p. m. Tan solo tres días después, el Levante jugará a las 2 p. m. el derbi frente al Valencia.﻿

"Voy a hacer lo que está a mi alcance para poder llegar y poder jugar. Y bueno, espero ahora que este viaje con Honduras las lesiones me respeten, poder seguir sumando minutos, seguir haciendo las cosas de la mejor manera para aportar tanto a la selección como al equipo", dijo el volante.

Será cuestión de tiempo para conocer con exactitud si Arriaga enfrentará o no a la Tricolor.