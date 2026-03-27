Medio tiempo: La Sele iguala sin goles ante Jordania

La Selección de Costa Rica iguala sin goles ante Jordania al finalizar el primer tiempo.

El encuentro se realiza en el estadio Mardan Sports Complex, en Antalya, Turquía.



Este encuentro marca el inicio de la era del técnico Fernando Batista al frente de la Tricolor.

Los primeros 45 minutos no dejaron un dominador claro en el juego.

De La Sele, el jugador más interesante ha sido Josimar Alcócer, pero tampoco han existido ocasiones claras para ninguna de las dos selecciones.