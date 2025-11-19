Medio tiempo: La Sele empata con Honduras y se está quedando sin boleto al Mundial

Al final de la primera parte, la Selección Nacional empata 0-0 ante Honduras, resultado que lo deja completamente eliminado de la Copa del Mundo 2026.

El Estadio Nacional respondió con una asistencia a reventar, pese a todo lo frío del ambiente previo.

Sin embargo, en 45 minutos apenas La Sele ha llegado al arco defendido por Menjívar, en dos ocasiones, la primera un remate cruzado desviado de Warren Madrigal al 20’.

La segunda, un cabezazo de Manfred Ugalde al 38’ a las manos del portero.

Los catrachos no se quedaron atrás y tuvieron una chance de oro en pies de Luis Palma, desviada oportunamente por Keylor Navas.

Haití, que derrota parcialmente a Nicaragua, está clasificando al Mundial de forma directa y tanto Costa Rica como Honduras están quedando eliminadas.