Medio tiempo: Colombia le gana a La Sele 2-1

Tras 45 minutos, la Selección Nacional cae ante Colombia por marcador de 2-1.

Los ticos son los invitados a la despedida del combinado sudamericano, que se alista para el Mundial 2026.

Con goles de Davinson Sánchez y Luis Díaz, el grupo de Néstor Lorenzo capitalizó la superioridad que ha mostrado en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Para los ticos, el mejor fue Manfred Ugalde, aunque el descuento llegó por intermedio de Andrey Soto.

Al final llegó el pitazo para enviar a los equipos a los vestidores, con Colombia encerrando a Costa Rica en su propio campo.