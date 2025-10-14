Medio tiempo: Adrián Alonso Martínez tiene ganando a La Sele

La Selección de Costa Rica se encuentra a 45 minutos de su primera victoria en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

La primera parte del juego de este lunes entre La Sele y Nicaragua favorece a los ticos, que ganan 2-1.

Con dos goles de Adrián Alonso Martínez, la Tricolor saca ventaja en un cotejo donde la incertidumbre se hizo presente con el descuento de Junior Arteaga, tras una pésima cobertura de los zagueros nacionales.

El empate solo estuvo en los carteles un par de minutos, antes de que Martínez volviera a poner a los ticos adelante.

Luego de la victoria de Honduras 3-0 ante Haití, a primera hora, los nacionales llegaron urgidos de tres puntos y, por el momento, sacan un buen resultado.