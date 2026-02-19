Medford cuestiona elección del técnico de La Sele: "No he escuchado nada positivo de un candidato"

El técnico Hernán Medford no se guardó nada y levantó la voz con respecto a la elección del nuevo técnico de la Selección Nacional.

En los últimos días han surgido los nombres del español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert como principales candidatos para dirigir a la Tricolor.

Otro de los nombres que se vuelve a barajar es el del argentino Fernando Batista, como una tercera opción, esto luego de entrevistas con Kluivert y Moreno.

Consultado al respecto, Medford dejó muy en claro su punto de vista.

“Yo sigo apoyando al nacional y nadie me va a sacar de eso. Con la presión que metimos, ahí está Ronald (González, recién nombrado director de selecciones nacionales) y es tico”, mencionó.

Pero luego tiró un dardo hacia lo que gira alrededor de Moreno y el ambiente que tiene.

“Pero hay un nombre que no entiendo. Todas las entrevistas que he visto solo cosas negativas dicen de él, entonces no entiendo yo. Todas las entrevistas que hablan del señor, no he encontrado ni un periodista que lo conozca que hable algo a favor. Pero ya con ese antecedente yo estoy temblando; a mí me preocupa, no sé si estaré equivocado”, afirmó con contundencia.

Para Medford, el hecho de que haya mucho anticuerpo alrededor del técnico español le genera muchas dudas.

“En la mayoría de entrevistas no he escuchado nada positivo; no entiendo yo cómo se busca una persona así. Ustedes ni yo podemos opinar mucho, pero todos los que lo conocen no saben; eso me tiene bien preocupado. Cuando es negro, es negro y cuando es blanco, es blanco”, añadió.

También salió al paso para defender a su colega Alexandre Guimaraes, quien fue descartado de los últimos favoritos.

“Yo me voy por lo nacional y el candidato que era Guimaraes conoce el medio, sabe el medio, ya tiene la experiencia de lo que hizo mal para corregirlo; ¿para qué ir tan lejos? Se respeta su opinión y ojalá que lo haga bien, porque no está nada fácil, pero esperemos lo mejor”, puntualizó.

De momento, la otra semana la Federación Costarricense de Fútbol tendrá una entrevista más con un tercer candidato, también extranjero.



