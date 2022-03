Mauricio Solís: "Vamos a clasificar al Mundial, no lo he dudado"

Costa Rica tendrá tres duelos que marcarán el destino final rumbo a Catar 2022. Ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, la Tricolor se jugará la vida a finales de marzo.

Mauricio Solís, exasistente de La Sele y exjugador, analizó el panorama que tiene la Tricolor en el programa Crónica de Teletica Radio.

A continuación los principales temas que tocó Solís:

¿Cómo analiza el panorama actual de la Tricolor?

Todo ha cambiado con los resultados, eso es lo que mueve el fútbol. Lo que la Selección ha hecho hasta ahora es muy meritorio, está donde se ha merecido. No podemos estar en una posición mejor porque no hemos hecho las cosas cómo se deberían hacer para estar más arriba.

La posición es la correcta con lo que se ha hecho. Todavía se puede mejorar, eso no se puede tapar. El equipo tiene que hacer los mejores tres partidos de la eliminatoria. Estar con la calculadora, viendo partidos y con la velita encendida.

​¿Cree que los microciclos le han beneficiado a Luis Fernando Suárez?

Con un día que los jugadores lleguen a la Selección es ganancia, todos los ratitos que los jugadores han estado con el técnico, todo eso suma. Lo ideal sería la mayor cantidad de tiempo, pero eso no se puede hacer. Cuando tienes la oportunidad de tenerlos la mayoría del tiempo, todo eso es ganancia, porque la Selección es un trabajo acumulado.

¿Es positivo que los jugadores regresen a sus clubes para jugar este fin de semana después de la pausa del torneo?

Si los están pidiendo, es para jugar. Para mí sí es bueno, que entre más largo sea el microciclo es mejor. Para el campeonato tal vez no, pero en este momento creo que la Selección está por encima del campeonato, porque nos estamos jugando mucho, hay una clasificación de por medio. Perdería todo el país definitivamente, darle prioridad a la Selección está bien.

¿Cómo ve al grupo que conforma actualmente la Tricolor?

La Selección tiene un grupo muy bueno, son jugadores que se conocen desde hace mucho tiempo. La amistad, el compañerismo, la confianza que se tienen es importante. Cuando llegan muchachos jóvenes y los hacen sentir bien, es porque el conjunto es fuerte y bueno. Es un grupo consciente de que cualquiera que llegue tiene que sumar. Siempre lo he dicho y lo he defendido, no tengo la menor duda de que nuestra selección tiene un gran grupo de jugadores.

​¿Clasificaremos al Mundial?

Es complicado dar un vaticinio, porque en el fútbol todo puede pasar. Por el crecimiento que viene teniendo el equipo, el rendimiento de cada jugador y siempre hay momentos y situaciones en cada eliminatoria que hacen la diferencia. Creo que el partido que se saca en Jamaica fue muy importante, fue de esos partidos donde el equipo dijo sí se puede, tenemos la capacidad. Esos tres partidos nos dan esa esperanza de que el equipo haya entendido que hay que clasificar como sea, jugando bonito o feo, pero sacar los resultados. Esos juegos son finales que no se juegan, se ganan.

Tampoco es que estamos jugando superbién, estamos haciendo lo que nos está sirviendo y alcanzando, pero tenemos que hacer más. Cuando uno logra resultados, hay confianza para salir adelante. Creo que vamos a clasificar al mundial, no lo he dudado desde el primer día que me llamaron con Ronald González hace tres años. Va a estar difícil, no va a ser fácil, ha sido demostrado que va a ser complicado. Lo fundamental es que sigamos trabajando y confiando, sé que al final los números nos van a dar.