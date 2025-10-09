Mauricio Solís da una luz a Miguel Herrera para ganar en Honduras

Costa Rica se juega algo más que tres puntos en Honduras este jueves a las 8 p. m.

En 2001 fue la última vez que los ticos salieron con los tres puntos de suelo catracho en un duelo eliminatorio. La figura de ese partido, Mauricio Solís, conversó con Teletica.com y le dio una pista al técnico Miguel Herrera.

"Históricamente Costa Rica, el sistema que mejor le sienta, 5-4-1 o 5-3-2, yo si tuviera la oportunidad de hablar con el profe, yo le diría que utilice lo que a nosotros siempre nos ha dado éxito, que es el 5-4-1, bien paraditos, bien ordenados, buscando jugadores principalmente en el medio campo que sean de competir de segundos balones", comentó Solís.

Solís visualiza este partido donde "posiblemente Honduras nos vaya a meter muchísimo atrás en algún momento y nosotros tenemos que evitar que nos tiren tan atrás teniendo un medio campo que trabaje, que sea aguerrido".

Para el exmundialista de Corea-Japón 2002, La Sele debe tener criterio en la posesión de la pelota.

Según Solís, la Tricolor debe contar con este tipo de características en zona de ataque: que en segundos balones sean aguerridos y tener velocidad también en las puntas.