Maturana: "Luis Fernando y los muchachos me hicieron volver a creer en el fútbol"

Luis Fernando Suárez recibió una alegría que lo motivó para el cierre de la eliminatoria contra los Estados Unidos. Su padre futbolístico, Francisco Maturana, estuvo en Costa Rica visitando al entrenador y solo tuvo halagos para su coterráneo.

Maturana atendió a Teletica Radio tras la conferencia de prensa de Suárez y vaticinó cosas muy positivas para el país en el plano deportivo.

“Quiero felicitar al pueblo de Costa Rica, uno solo no puede y ellos tienen una parte importante a través de su energía para enviársela a este grupo de jugadores que me dejaron una impresión muy grata. Celebro haber venido acá. Disfruté de la forma de cómo juega Costa Rica, independientemente de los hombres, es la estructura. Luis Fernando y los muchachos me hicieron volver a creer y disfrutarlo desde una estructura”, manifestó Maturana.

Durante la conferencia de prensa posterior a la victoria 2-0 contra los Estados Unidos, Suárez reveló cuánto ha marcado su vida el estratega Maturana.

“Es mi papá, creyó primero que yo iba a ser buen técnico, antes que yo mismo. Me impulsó a tener esta carrera. Mi representante lo invitó a que viniera a darme esta alegría. Sin Francisco no sería nada, no estaría aquí siquiera. Estoy feliz de que él toda la vida me haya podido guiar y acompañar en estas cosas del fútbol”, expresó con emoción Suárez.

Lea también La Sele Solo Alemania tiene mejor rendimiento que La Sele en los últimos siete partidos eliminatorios De las selecciones que irán al Mundial, solo los alemanes superan los 19 puntos alcanzados por la Tricolor.

Maturana no tuvo ningún reparo en responder de la misma manera a los halagos recibidos por parte de Suárez.

“Me encontré con él como compañero, como amigo y como hermano. Siempre la felicidad de un padre es que sus hijos estén bien. Todas esas cosas buenas que le pasen, se las merece, porque como profesional no deja nada al azar”, enfatizó.

“Como persona, lo tengo en un sitial estupendo porque tiene una condición humana fantástica. Es un buen padre, amigo, hermano, hijo, amigo, conmigo fue un buen discípulo porque entendió y confrontó situaciones para él nutrirse. Tiene un soporte académico importante, tiene muchas condiciones que un ser humano necesita para triunfar”, añadió.

En el aspecto de la dirección técnica, argumentó que una de sus fortalezas es el manejo de grupo y la cohesión que logra en sus grupos de trabajo.

“Los equipos hablan por él. Te dicen que hay trabajo, orden, amistad, solidaridad… eso no te garantiza el éxito, pero sí un buen caminar en la búsqueda del éxito. Me siento satisfecho de haber venido y reconfortado”, afirmó conmovido.

Por último, el extécnico de la Tricolor también aprovechó para analizar la eliminación de Colombia de Catar 2022.

“Si Colombia no clasifico fue porque no tuvo argumentos. Son 211 federaciones, solo van al mundial 32, así que los que no van, no pueden ponerse a llorar ni a quemar la casa”, concluyó.