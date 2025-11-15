¡Más malas noticias en La Sele! Dos jugadores quedan fuera, uno de ellos por grave lesión

La Selección Nacional sigue de capa caída, pues, se confirmó que dos de sus futbolistas quedaron fuera por lesión y uno de ellos de forma muy grave.

Se trata de los futbolistas Alonso Martínez y Carlos Mora, quienes terminaron lesionados tras el partido ante los haitianos.

El peor caso es del de Martínez, quien estaría quedando fuera varios meses por lesión debido a que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla, por lo que podría estar fuera hasta nueve meses.

“En el caso de Martínez, tras la valoración clínica y los estudios realizados luego del partido ante Haití, se confirmó una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del jugador”, expresó la Federación Costarricens de Fútbol en un comunicado.

El otro caso es el de Mora, quien “presenta un desgarro en el muslo posterior de la pierna izquierda que lo inhabilitará por algunas semanas”.

“Por esta razón, ambos jugadores quedan fuera de convocatoria para el último juego eliminatorio de Costa Rica”, confirmó la Fedefúbol.

Ambos futbolistas viajarán en las próximas horas para realizar la recuperación en sus respectivos clubes.



