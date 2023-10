Más días sin técnico: Claudio Vivas también dirigirá la serie ante Panamá

Este viernes se cumplen tres meses del despido de Luis Fernando Suárez y se continúa sin seleccionador nacional.



Así se jugarán los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League:



México vs. Honduras



Costa Rica vs. Panamá



Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago​



Canadá vs. Jamaica



*Los ganadores de las llaves clasificarán a las semifinales de la Liga de Naciones y clasificarán a la próxima Copa América.



**Los perdedores se enfrentarán entre sí en un repechaje en marzo del 2024 para definir a los últimos clasificados al certamen continental.