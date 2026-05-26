¡Más castigados! Estos jugadores quedan fuera de La Sele

La Federación Costarricense de Fútbol anunció que los atacantes Kenneth Vargas y Warren Madrigal quedaron fuera de la concentración de la Selección Nacional, para los partidos ante Colombia e Inglaterra.

Por lo que ambos jugadores se unen a Alejandro Bran, quien fue el primero en ser separado de la Tricolor.

"La decisión responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales", informó la Federación en un comunicado de prensa.

Además, desde la Federación reiteraron que la disciplina es fundamental para el director técnico Fernando Batista.

"La disciplina y el respeto a las normas son los pilares fundamentales en todas nuestras selecciones. Estos valores son parte esencial de la responsabilidad que implica representar al país", añadió el texto.

Bran y Vargas también fueron separados, este martes, de Liga Deportiva Alajuelense. Por otra parte, Madrigal es jugador del Nashville de la MLS.