Marco Ureña: "Yo sabía que después de Rusia 2018 la Selección iba a estar cerrada para mí"

Marco Ureña no se guardó nada y habló sin tapujos. El nuevo delantero del Cartaginés atendió a Teletica Deportes Radio previo al partido ante el Saprissa de este sábado y reveló algunos detalles de lo que pasó en Rusia 2018 y que a su criterio lo dejaron al margen de la Selección Nacional.

El delantero brumoso primero explicó que nunca le ha cerrado las puertas a la Tricolor, que incluso estuvo en pre convocatoria previa para algunos juegos de la pasada eliminatoria de Qatar 2022, pero un tema país por la pandemia del COVID-19 lo dejó al margen.

Ureña explicó que volver a la Tricolor se le ha dificultado, pues en Rusia 2018 fue de los futbolistas que reveló ciertos roces a nivel camerino entre compañeros, lo que, a su criterio, le pasó factura.

“Pasaron muchas cosas en Rusia y yo no estuve de acuerdo con algunas de ellas y así lo hice saber.

"Yo sabía que después de Rusia 2018 la Selección iba a estar cerrada para mí, el único que sí me convocó fue Rónald González porque él me conoce y sabe lo que yo puedo dar, pero yo sabía que con la llegada de Matosas yo no iba a volver a la Selección”, aseguró a los micrófonos de la 91.5 FM.