Marco Ureña revela el secreto que motivó a La Sele para última victoria en EE.UU.

Fue un partido perfecto. De esos que quedan en la retina del aficionado como un juego de una gran estrategia de Óscar Ramírez y una ejecución magistral de los jugadores. Fue en el 1° de setiembre del 2017 en el Red Bull Arena, en New Jersey, Estados Unidos 0- Costa Rica 2.

Estadio repleto, eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, y la estadística previa decía que la Tricolor tenía 32 años de no ganar en suelo estadounidense. Eso quedó atrás y de qué forma.



Hay que recordar algo clave: esa victoria fue clave en la no clasificación de EE.UU. al Mundial del 2018.

Teletica.com conversó con el mayor protagonista de ese encuentro, el atacante Marco Ureña, quien concretó los dos goles de ese triunfo.

Ureña recordó esa victoria en el marco de un crucial partido este domingo a las 5 p. m. ante Estados Unidos por los cuartos de final de la Copa Oro.

—¿Qué recuerda de ese partido y esos goles que le anotó a Estados Unidos?

Vieras que es un partido el cual tiene mucha historia para mí. En ese momento salimos a cantar el himno nacional, desfilando y nos hicieron una bandera del tamaño del estadio, del tamaño de la cancha era, era gigante la bandera, y cuando estábamos nosotros cantando el himno nacional de Costa Rica, nos pasaron cuatro aviones de guerra, o sea, como interfiriendo el himno. Me acuerdo de que a Óscar le molestó mucho eso y me llamó al lado de la banca, y me dijo que nos había faltado respeto como patria, y que por favor le mandara el mensaje a todos los compañeros, de que tenemos que demostrarles que somos pequeños y que no tenemos guerra, pero que somos unos guerreros. Fue muy bonito porque fue como muy sentido, como que nos tocaron de verdad las entrañas.

En la cancha fue un partido muy calculado, sabiendo que veníamos de jugar una Copa Oro con ellos, en contra de ellos, y hemos perdido, pero con ese sin sabor de que podamos dar más, entonces había estudiado mucho la verdad, y aprovechamos todas las falencias de ellos.

En mi caso celebrar dos veces en ese estadio, donde ya había celebrado varios goles, fue un momento de verdad histórico. Fue un momento que lo marca a uno como jugador. Si no me equivoco teníamos como 32 años de no ganar allá, así que era mucha historia detrás de un partido y de un resultado. Que a mí me tocara como delantero de la selección llevar el peso en esa eliminatoria, pues de dar ese golpe de autoridad delante de Estados Unidos, y dejarlos fuera del Mundial, porque ese partido es realmente los que los dejan a ellos fuera del Mundial.

Primer gol de Marco Ureña:

Segundo gol de Marco Ureña:

—¿Cómo recuerda esos goles?

Fueron jugadas donde ellos iban de contragolpeado, ellos nos estaban atacando como normal, cuando usted va de local. Nosotros obviamente tratando de soportar la presión de ellos, y bueno quedaron descubiertos. En la primera jugada los superó (Cristian) Gamboa, después se la dio a Bryan (Ruiz) y me filtró el pase. Yo iba más rápido que la bola, tuve que esperarla un poco, después ya el defensa me pasó y empecé a tratar de driblar. Se me salió un poco del ángulo, el portero se relajó, y ahí fue como que me barrí cuando se fue largo el balón, y la crucé de palo. Me acuerdo que el portero Tim Howard hasta se sorprendió de cómo le saqué ese remate sin ángulo, de verdad que fue un golazo. Fue un desahogo, porque estábamos jugando un muy buen partido, pero estaba bastante dinámico, ellos atacando con Altidore, con Pulisic y toda la ofensiva que ellos tenían, de verdad que eran bastante fuertes los Estados Unidos.

—¿Por qué cuesta tanto ganarle a Estados Unidos en Estados Unidos?

Yo que siempre que estuve en la selección nunca lo vi como inalcanzable. Por ejemplo, ir al Azteca, con la calidad que tienen los mexicanos, ahora Estados Unidos sí está muy por encima de nosotros, por supuesto, pero en esos momentos que yo competí, vieras que yo siempre vi la posibilidad de ganarles a ellos allá. Obviamente, no había VAR, que eso implica mucho, porque en los Estados Unidos siempre hubo cosas que pasaron en partidos, y siempre como que se les daba esa ventaja, pero vieras que costaba, sí, pero vieras que no era como algo que uno podía ir a Estados Unidos pensando que no iba a ganar. Más bien, siempre pensaba que se podía ganar, era como esa sensación de que se podía ganar y que algún día lo íbamos a lograr. Bueno, se logró un momento histórico, eliminatorio, y como le digo, dando la sorpresa de que Estados Unidos se quedó sin Mundial después de ese partido.

—¿Cómo ve el futuro de La Sele en ofensiva con Manfred Ugalde y Alonso Martínez en la delantera?



Vieras que veo mucha velocidad y es muy importante que el fútbol internacional es lo que nos exige, es lo que realmente nos lleva a competir a nivel internacional, es un arma que lo tienen todos los países del mundo, y creo que se ha notado mucho en el Mundial de Clubes.

Al tener a Alonso ahí, al mismo Warren, que lamentablemente se da la lesión, está también este Kenneth Vargas y Manfred que es un poco diferente, pero no deja de ser un referente ahorita en estos momentos, en su corta edad, pero vieras que siempre y cuando haya velocidad, siempre vamos a tener esperanzas, porque esa es la manera en que se compite a nivel internacional, así que yo veo como muy esperanzador el futuro de la selección.

Con velocidad usted siempre va a hacer daño, entonces con esa arma creo que si la saben explotar, a su edad, que obviamente no es fácil encontrar y saber en qué momento conectar con los compañeros para aprovechar esas jugadas.

Ojalá que eso lo detecten y lo disfruten, tanto como a mí me funcionó toda mi carrera, y creo que fue mi sello, y por ende tantos goles en contragolpes, yo aprovechaba todo ese espacio, que siempre nos atacaban los equipos, y la espalda, yo hacía daño, y me hacía ver y notar, y fue mi arma toda mi vida, así que conozco muy bien, y sé que es el camino para el fútbol internacional.



Resumen completo del juego: